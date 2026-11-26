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W czwartek przy wjeździe na Krupówki oraz Placu Niepodległości w Zakopanem pojawiły się betonowe zapory. Mają one utrudnić wjazd nieuprawnionych pojazdów w miejsca, gdzie gromadzą się turyści. Decyzja o ustawieniu barier zapadła tuż przed rozpoczęciem jarmarku bożonarodzeniowego, który tradycyjnie przyciąga tłumy odwiedzających.

Betonowe zapory zabezpieczające pojawiły się w czwartek przy wjeździe na Krupówki oraz Placu Niepodległości w Zakopanem, gdzie rozpoczyna się jarmark bożonarodzeniowy.

Jak podkreśla wiceburmistrz Zakopanego Bartłomiej Bryjak, głównym celem wprowadzenia betonowych zapór jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych. Zapory mają utrudnić wjazd pojazdów i wymusić na kierowcach zwolnienie, zanim wjadą w miejsca, gdzie przebywa dużo ludzi – wyjaśnia Bryjak.

Betonowe elementy mają pełnić podwójną funkcję: fizycznej bariery oraz środka wymuszającego ostrożniejszy manewr wjazdu. Ich obecność jest szczególnie istotna w okresie przedświątecznym, kiedy centrum Zakopanego odwiedza znacznie więcej turystów niż zwykle.

Krupówki i Plac Niepodległości pod specjalnym nadzorem

Krupówki, które są głównym deptakiem Zakopanego, oraz pobliski Plac Niepodległości to miejsca, które każdego roku przyciągają tysiące osób. W sezonie turystycznym oraz podczas organizowanych wydarzeń centrum miasta staje się wyjątkowo zatłoczone, co zwiększa konieczność stosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Ustawianie betonowych zapór w przestrzeni publicznej w polskich miastach zaczęto stosować po zamachu w Krakowie. Tuż po ataku z 7 listopada w stolicy Małopolski pojawiły się takie zapory przy wjeździe na Rynek Główny.

