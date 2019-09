W piątek zakończył się Globalny Tydzień Protestu poprzedzający szczyt klimatyczny ONZ. Na całym świecie odbywały się marsze i wiece w obronie klimatu. "Zmiany klimatu to nie żart" - takie hasła można usłyszeć na placu Defilad w Warszawie. Dziś naukowcy z Politechniki Krakowskiej przedstawili swój nowatorski pomysł na walkę ze smogiem. Testują mechanizm wymuszania ruchu powietrza, który miałby wspomagać naturalny układ wentylacyjny miasta i zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń. W piątek wrócił też temat awarii kolektorów pod dnem Wisły. Reporterzy RMF FM ustalili, ile kosztowała budowa i instalacja rurociągu do przesyłu ścieków przez Wisłę. W Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Jerzy Bralczyk skomentował budzący duże kontrowersje transparent kandydatki KO do Sejmu Klaudii Jachiry: "Bób, hummus, włoszczyzna". "Nie uważam, żeby to było słuszne, a co dla nich pewnie ważniejsze: żeby było skuteczne. Prowokacja, owszem, jest czasami uzasadniona, kiedy chcemy wywołać jakiś ferment intelektualny - ale to do takiego fermentu intelektualnego nie prowadzi bynajmniej" - zaznaczył językoznawca. Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia piątku.

