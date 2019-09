To ostatnia tegoroczna odsłona naszej akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM: w szkole podstawowej w wielkopolskim Wapnie urządziliśmy i otwarliśmy nowoczesną pracownię językową! Po odwiedzinach w wyremontowanej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt sali jeden z uczniów stwierdził krótko: "Na pewno będę tam się dobrze uczyć!".

Pracownia, którą urządziliśmy razem z firmą Nowa Szkoła, jest wyposażona w 24 stanowiska do nauki języków obcych.

Są słuchawki, jest nowoczesny sprzęt, więc na pewno ułatwi nam naukę w tej sali. Będziemy się uczyć języków i będzie nam łatwiej - mówiła reporterowi RMF FM Mateuszowi Chłystunowi uczennica Wiktoria.

Jej szkolni koledzy wymienili całą listę zalet nowej pracowni: Nie będziemy musieli nosić tak dużo książek, będziemy mogli pracować na komputerach. (...) Podoba mi się nawet, że mamy słuchawki do tego! (...) Są inne ławki, takie bardziej trójkątne. (...) Bardzo ładna, naprawdę mi się podoba. Na pewno będę się tam dobrze uczyć!

Lepsze Jutro z RMF FM. Nowoczesna pracownia językowa w Wapnie Michał Dukaczewski /RMF FM

Sala przypadła do gustu również Martynie, która miała już w niej pierwszą lekcję. Moim zdaniem klasa jest bardzo fajna, nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajna - przyznała uczennica.

Filip z kolei podkreślał: Uczyliśmy się języka niemieckiego, śpiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy, fajnie było. Na co dzień zawsze uczymy się w książkach i nie ma za bardzo czasu na takie zabawy.

Inna uczennica wspominała, że "wcześniej było ciężko". Niektórzy siedzieli z tyłu, a byli niżsi i nie widzieli tablicy. Teraz ta nowa sala ułatwi nam pracę - mówiła.

Na otwarcie nowej pracowni językowej zaproszeni zostali również rodzice uczniów.

W domu nadrabiali, uczyli się, czasami brali dodatkowe lekcje - ale myślę, że teraz będzie dobrze - powiedziała nam jedna z mam.



Swoimi "bardzo pozytywnymi" - jak sama zaznaczyła - wrażeniami podzieliła się z naszym dziennikarzem również nauczycielka niemieckiego, pani Iwona.

Młodzież bardzo szybko oswoiła się z nowym sprzętem. Dla nich takie techniczne wpływy to jest normalka - zauważyła.

Wydaje mi się, że jest możliwość lepszego przyswajania wiedzy przez to, że każdy słyszy indywidualnie. Moja informacja dociera bezpośrednio do ucha ucznia i tutaj jest ten komfort, że można lepiej się nauczyć, przyswoić, rozwinąć swoje umiejętności lingwistyczne - podkreślała.

Jak święto, to święto: na otwarciu nowej pracowni nie mogło więc zabraknąć tortu - oczywiście żółto-niebieskiego!

"Angielski musi być bardziej podszlifowany"

Prace nad nową pracownią językową w Wapnie trwały od kilku dni. Już 18 września do szkoły przyjechało niezbędne wyposażenie.

Przyjechało już wyposażenie meblowe do pracowni językowej, gdzie będą 24 stanowiska. Będzie to stolik nauczyciela i miejsca dla uczniów. To będą biurka, do których przypnie się słuchawki, podłączy oprogramowanie i będzie można się już uczyć języków. To najlepsza ekipa, jaka mogła się tutaj pojawić - relacjonowała wówczas Anna Rozwadowska z firmy Nowa Szkoła, która wspólnie z RMF FM urządziła salę.



Nauczycielka angielskiego zwracała zaś uwagę na trudne warunki do nauki w "starej" pracowni.

Na dzień dzisiejszy baza dydaktyczna nie jest za bardzo rozbudowana. Dysponujemy podstawowymi materiałami: tablica z tradycyjną kredą. Nie mamy w klasie tablicy multimedialnej czy projektora ani laptopa. Nie mamy głośników, więc nagrania są puszczane tylko z komputera. Dzieci, prowadząc dialogi w języku angielskim, nie słyszą siebie nawzajem - wyliczała pedagog.



Teraz to się zmieniło.

Jak podkreślił w rozmowie z Mateuszem Chłystunem poprzedni dyrektor szkoły Janusz Bilski, który zgłosił placówkę do naszej charytatywnej akcji: Starałem się zrobić wszystko, aby stworzyć tym dzieciakom jak najlepsze warunki, takie, jakie mają inne szkoły.

Czasami potrzeba trochę przypadku: słuchać akurat radia (kiedy można się dowiedzieć) - tak jak teraz - że jest taka możliwość, żeby taką pracownię zdobyć - przyznał.

Zgłoszenie z jednej z najmniejszych gmin w Polsce

W zgłoszeniu do naszej akcji Janusz Bilski, który wciąż pracuje w placówce, zwrócił uwagę, że szkoła prowadzi także kursy językowe dla mieszkańców Wapna.

W szkole uczy się średnio 250-270 uczniów języka angielskiego i niemieckiego, a nie ma żadnej pracowni językowej. Rodzice wspierają szkołę w remontach klas ale brakuje ok. 30-35 tys. zł na wyposażenie takiej pracowni. Nie ma takich pieniędzy również w budżecie Gminy, która dopłaca do budżetu szkoły i przedszkola ok. 1 mln zł (25-30%). Być może dzięki takiej pracowni udało by się poprawić wyniki nauczania i egzaminu z języka angielskiego. Dodam, że szkoła prowadzi również kursy j. angielskiego dla mieszkańców (z wykorzystaniem grantów i funduszy unijnych). Część naszych mieszkańców wyjeżdża do pracy w innych miejscowościach oraz za granicę. Lepsza znajomość języków obcych zdecydowanie poprawiła by ich konkurencyjność na rynku pracy - pisał Janusz Bilski.

