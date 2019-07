Gdzie jest Dawid Żukowski? Na to pytanie próbują znaleźć odpowiedź służby i tysiące Polaków przejętych losem pięciolatka. Zaginięcie chłopca było głównym tematem dnia. W czwartek media obiegła też informacja o skandalicznym zachowaniu polskich pseudokibiców w Bratysławie. W związku z burdami 56 osób usłyszało zarzuty. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia.

Helikoptery, psy tropiące, setki funkcjonariuszy. Trwa akcja poszukiwawcza Dawida Żukowskiego



Zaginiony Dawid /Policja

Trwają poszukiwania zaginionego 5-letniego Dawida Żukowskiego. Policja zakończyła już działania w domu dziadków chłopca - rodziców nieżyjącego już ojca. Z najnowszych informacji wynika, że zaginiony pięciolatek z Grodziska Mazowieckiego jest obywatelem Rosji.



Zgłoszenie o utracie kontaktu z 5-letnim chłopcem i jego ojcem policja dostała około północy od zaniepokojonej osoby z rodziny. Poszukiwania dziecka rozpoczęły się w nocy; 5-letni Dawid został zabrany przez ojca z miejsca zamieszkania około godz. 17 w środę. Mężczyzna miał prawa rodzicielskie; sprawa nie ma charakteru uprowadzenia. Według informacji policji, przed godz. 21 ojciec najprawdopodobniej odebrał sobie życie.

Kibole Cracovii starli się z Bułgarami w Bratysławie. Ponad 100 zatrzymanych, są ranni

Regularna bitwa z udziałem polskich pseudokibiców w Bratysławie: w środowy wieczór na Starym Mieście doszło do bijatyki między kibolami Cracovii, których wsparli zaprzyjaźnieni kibice Ajaxu Amsterdam, a fanami bułgarskiej drużyny Lewski Sofia.

Policja zatrzymała w sumie 107 osób: 41 Polaków, 15 Holendrów i 51 Bułgarów.

Służby informują również o 17 rannych.

Po pożarze w Chybiu: Policja zatrzymała 4 podejrzanych o podpalenie

Czterech mężczyzn, podejrzanych o podpalenie w ubiegłym tygodniu odpadów w hali na terenie dawnej cukrowni w Chybiu, zatrzymała cieszyńska policja.

Jak poinformował jej rzecznik asp. Krzysztof Pawlik: "54-letni mężczyzna i jego trzej pracownicy odpowiedzą za spowodowanie katastrofy zagrażającej życiu i zdrowiu oraz mieniu w wielkich rozmiarach".

Zatrzymani złożyli wyjaśnienia. Dwaj mężczyźni, którzy nie przyznali się do zarzutów, trafili na trzy miesiące do aresztu.

Pożar elektrowni pod Moskwą. Jedna osoba zginęła, wielu rannych

Jedna osoba zginęła, trzynaście zostało rannych w czwartek w pożarze na terenie elektrowni w Mytiszczach pod Moskwą; płonął gazociąg wysokiego ciśnienia. Słup ognia sięgał 50 metrów. Służby ratownicze zapewniły, że pożar opanowano. Brak doniesień o ofiarach śmiertelnych.



Kierwiński o negocjacjach koalicyjnych: To nie brazylijska telenowela, to poważne rozmowy

My szykujemy się na każdy z wariantów - i na wariant koalicyjny, i na odnowienie Koalicji Obywatelskiej, czyli koalicję Platformy, Nowoczesnej i niezależnych samorządowców z udziałem Inicjatywy Polska - mówił w Rozmowie w samo południe Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Na uwagę, że te przeciągające się rozmowy są niczym brazylijska telenowela, Kierwiński powiedział, że to "poważne rozmowy różnych partii politycznych, z czego Platforma jest najbardziej zdecydowana. Mówimy jasno: chcemy odtworzenia Koalicji Europejskiej, bo to jest formuła, która może pokonać PiS.

Kulisy przegranej Beaty Szydło

Szef Wiosny, europoseł Robert Biedroń wezwał socjalistów do głosowania w środę przeciw kandydaturze byłej premier Beaty Szydło (PiS) na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia PE. Nie można było zagłosować za kandydaturą Beaty Szydło - poinformował PAP Biedroń.

Spędził 10 godzin w izbie przyjęć i zmarł. 300 tys. zł kary dla szpitala

300 tys. zł kary nałożył śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na Szpital Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. 35-letni mężczyzna, który trafił tam w marcu z objawami zawału, spędził w izbie przyjęć około 10 godzin. Ostatecznie przewieziono go do szpitala w Raciborzu, gdzie zmarł.

Grecja: 7 ofiar śmiertelnych gwałtownej burzy

Do siedmiu osób wzrósł bilans ofiar śmiertelnych intensywnej i krótkiej burzy z gradobiciem, która przeszła w nocy nad północną Grecją. Wśród zabitych jest co najmniej sześcioro turystów.

Dała nieznajomemu prawie 1700 zł. Odnaleziono rodziców 9-latki

Dała nieznajomemu prawie 1700 zł. Odnaleziono rodziców 9-latki Policja

Rodzice dziewczynki, która 1 lipca w Bartoszycach dała przypadkowemu, nieznajomemu mężczyźnie plik banknotów mówiąc, że "mama kazała pomagać potrzebującym" zgłosili się na policje i wkrótce odzyskają swoje pieniądze. W sumie to 1690 zł.