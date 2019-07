Regularna bitwa z udziałem polskich pseudokibiców w Bratysławie: wieczorem na Starym Mieście doszło do bijatyki między kibolami Cracovii, których wsparli zaprzyjaźnieni kibice Ajaxu Amsterdam, a fanami bułgarskiej drużyny Lewski Sofia. Policja zatrzymała w sumie 107 osób, spośród nich 41 to Polacy, a 15 to Holendrzy. Służby informują również o 17 rannych.

