W piątek doszło do tragedii w Słowackim Preszowie. Co najmniej 5 osób nie żyje po wybuchu gazu w wieżowcu, 40 zostało rannych. 4 osoby zginęły, a 7 zostało rannych - to bilans strzelaniny, do której doszło w bazie lotnictwa marynarki wojennej USA w Pensacola na Florydzie. W Polsce Marian Banaś przechodzi do ofensywy - Najwyższa Izba Kontroli planuje opublikować przed świętami Bożego Narodzenia raporty na temat GetBacku i Krajowej Administracji Skarbowej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych wydarzeń piątku.

REKLAMA