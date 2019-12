Cztery osoby zginęły, a 7 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w piątek w bazie lotnictwa marynarki wojennej USA w Pensacola na Florydzie. Sprawcą ataku był marynarz, który zginął na miejscu.

Dowódca Naval Air Station Pensacola kapitan Timothy Kinsella nie odpowiedział na pytania o to, czy sprawca był wojskowym i podkreślił, że nie chce spekulować na temat tego, czy był to atak terrorystyczny.



Szeryf hrabstwa Escambia David Morgan nie chciał odpowiedzieć na pytania o tożsamość napastnika; poinformował, że dwóch rannych policjantów jest w stabilnym stanie.



Baza została zamknięta do odwołania, a osoby przebywające na jej terenie poproszono, by pozostały tam do czasu, aż służby bezpieczeństwa ogłoszą, że można bezpiecznie opuścić kompleks.



Naval Air Station Pensacola zatrudnia 16 tys. wojskowych i 7,4 tys. pracowników cywilnych. Jest jedną z najważniejszych baz szkoleniowych lotnictwa marynarki wojennej USA.



W środę doszło do strzelaniny w bazie wojskowej w Pearl Harbor na Hawajach; zginęły trzy osoby, w tym napastnik, żołnierz marynarki wojennej USA, który po ataku popełnił samobójstwo.