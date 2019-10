Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała jeden z protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dotyczących wyborów do Senatu. Jak jednak skomentował wicerzecznik PiS Radosław Fogiel: "To nie sędziowie z PKW, tylko z Sądu Najwyższego rozstrzygają". Klub PiS oficjalnie ogłosił, że zarekomenduje Mateusza Morawieckiego na stanowisko szefa rządu. Przedstawiono również kandydatury do funkcji marszałków Sejmu i Senatu. Agenci CBA weszli do stołecznego ratusza i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji: domagają się wydania dokumentacji dot. funkcjonowania oczyszczalni ścieków "Czajka". Na warszawskim lotnisku Chopina, w eskorcie polskiej policji, wylądował natomiast Ivan Manuel Molina Lee - członek kartelu narkotykowego poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. A my możemy się pochwalić: dziennikarze RMF FM Kuba Kaługa i Marcin Zaborski zostali nominowani do "Mediatorów"! Wszystkie najważniejsze wydarzenia dnia znajdziecie w przygotowanym specjalnie dla Was Podsumowaniu Dnia RMF FM.

