Prezydent Andrzej Duda nie będzie blokował przejścia szefa swojego gabinetu Krzysztofa Szczerskiego do rządu - ustalili dziennikarze RMF FM. Szczerski w nowym rozdaniu ma zastąpić Jacka Czaputowicza i zostać nowym ministrem spraw zagranicznych.

Krzysztof Szczerski / Wojciech Olkuśnik / PAP

Szczerski może się więc powoli pakować - ma bowiem już zgodę swojego obecnego szefa, Andrzeja Dudy, a także błogosławieństwo najważniejszego w grze Jarosława Kaczyńskiego.

Z naszych informacji wynika, że wczoraj późnym wieczorem prezes Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał z prezydentem i całość uzgodnili.

Wcześniej informowaliśmy, że co do transferu Krzysztofa Szczerskiego do rządu były wątpliwości. Wynikały głównie z tego, że szef gabinetu Andrzeja Dudy nie powinien porzucać swojego szefa na nieco ponad pół roku przed wyborami prezydenckimi. Przeważył jednak argument, że Kaczyński obiecał Szczerskiemu to stanowisko po nieudanej walce o stanowisko komisarza Unii Europejskiej.

Rewolucje kadrowe w rządzie Morawieckiego

Rewolucję kadrową czeka także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mateusz Morawiecki czeka na deklarację Mariusza Kamińskiego, czy chce nadal łączyć funkcję koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA. Kamiński jako warunek forsuje swój plan budowy super-resortu bezpieczeństwa państwa, czyli włączenie nadzoru nad służbami w kompetencje ministra.

Jeśli to się nie uda, to do MSWiA ma wrócić Elżbieta Witek, choć jest ona także faworytką do pozostania w fotelu marszałka Sejmu. O powrocie w to miejsce Marka Kuchcińskiego nie ma mowy. Ale sam były marszałek zabiega o funkcję szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne zdobywając 235 mandatów - partia ma więc większość parlamentarną, dzięki której mogą utworzyć rząd. Lider PiS Jarosław Kaczyński oraz szef Porozumienia Jarosław Gowin chcą, by szefem nowego rządu był ponownie obecny premier Mateusz Morawiecki.