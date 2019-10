Do Sądu Najwyższego wpłynął dziś wniosek Koalicji Obywatelskiej o wyłączenie z rozpatrywania protestów wyborczych wszystkich 20 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej tego sądu. Wniosek został skierowany właśnie do Izby Kontroli, która miałaby być ze sprawy wyłączona.

Siedziba Sądu Najwyższego / Mariusz PIekarski / RMF FM

To jeden z podstawowych problemów z jego rozpatrzeniem, bo skoro cała izba ma być wyłączona, to wniosku Koalicji nie ma kto rozpatrzyć, bo przecież nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

>>>TUTAJ MOŻESZ PRZECZYTAĆ WNIOSEK KO<<<





Wnioski o wyłączenie sędziów można zresztą składać wtedy, kiedy jacyś zostaną już do sprawy wyznaczeni, a do protestów Koalicji przydzielono już składy sędziowskie. Gdyby jednak Platforma tylko ich chciała wyłączyć, według prawa decydowaliby o tym pozostali sędziowie całej Izby i nie o to opozycji chodzi.

Być może PO liczy, że skierowany do Izby Kontroli wniosek jej szefowa prześle do I Prezes Sądu Najwyższego i to ona wyznaczy do rozpatrzenia protestów kogoś innego. Równie lub bardziej prawdopodobne jest jednak zostawienie wniosku Koalicji bez rozpatrzenia - właśnie przez to, że obejmuje całą Izbę a nie sędziów wyznaczonych do sprawy.

Wiarygodność działań PO jest też dość ograniczona, bo kiedy ta sama izba Kontroli w sierpniu orzekała o ważności wyborów do europarlamentu, nikomu to nie przeszkadzało.