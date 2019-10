Boris Johnson - po porażce w Izbie Gmin ws. brexitu - chce przedterminowych wyborów parlamentarnych: brytyjski premier proponuje termin 12 grudnia. Zapowiedź tę Johnson złożył dwa dni po tym, jak Izba Gmin poparła w głosowaniu wynegocjowaną z Brukselą umowę brexitową, ale równocześnie odrzuciła plan ekspresowego przeprowadzenia ustawy w tej sprawie przez parlament.

Boris Johnson chce przedterminowych wyborów parlamentarnych: proponuje termin 12 grudnia / ANDY RAIN / PAP/EPA

Propozycję ws. przedterminowych wyborów szef brytyjskiego rządu ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu po spotkaniu z członkami swego gabinetu, które poświęcone było ustaleniu dalszej strategii po tym, jak Izba Gmin odrzuciła proponowaną przez rząd szybką ścieżkę legislacyjną dla projektu ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jeśli szczerze potrzebują więcej czasu, by przeanalizować tę znakomitą umowę, mogą go mieć - ale muszą zgodzić się na wybory 12 grudnia. To droga naprzód - ogłosił Boris Johnson.

Szef brytyjskiego rządu poinformował, że gdyby parlament zaaprobował wybory 12 grudnia, to zostałby rozwiązany 6 listopada.

Do wystąpienia Johnsona odniósł się już przewodniczący Izby Gmin: Jacob Rees-Mogg przekazał, że nad wnioskiem premiera ws. przedterminowych wyborów deputowani Izby głosować będą w poniedziałek.