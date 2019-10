Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała jeden z protestów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości dotyczących wyborów do Senatu w sześciu okręgach, w których kandydaci PiS przegrali walkę o mandat. Opinia dotyczy skargi ws. okręgu nr 75, w którym mandat zdobyła kandydatka Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka. PKW uznała, że wskazane w proteście PiS zarzuty nie dają podstaw do powtórzenia w tym okręgu głosowania. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel nie pozostawił jednak wątpliwości co do stanowiska partii rządzącej wobec opinii PKW. "To nie sędziowie z PKW, tylko z Sądu Najwyższego rozstrzygają" - skwitował.

