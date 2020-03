W Piątek popołudniu minister zdrowia, Łukasz Szumowski poinformował o zdiagnozowaniu czterech kolejnych przypadków koronawirusa na ternie Polski. Jedna pacjentka przebywa w szpitalu w Ostródzie, jeden pacjent we Wrocławiu a dwoje chorych w Szczecinie. W sumie w Polsce zarażonych koronawirusem jest już 5 osób. Na całym świecie koronawirus dotarł już do 96 państw, zarażonych jest już ponad 100 tys. osób, a ponad 3400 osób zmarło. W Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia zwołane w związku z epidemią koronawirusa. W jego trakcie Łukasz Szumowski podpisał też przystąpienie Polski do mechanizmu wspólnych zakupów na wypadek pandemii koronawirusa. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje piątku.

REKLAMA