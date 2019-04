PiS wygrywa najnowszy, opublikowany w niedzielę sondaż - przeprowadzony przed eurowyborami dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl i radia RMF FM. Weekend upłynął pod znakiem partyjnych konwencji, wpisujących się w nabierającą tempa kampanię przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Działo się też za granicą: w niedzielę odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii, a w Strasburgu - gdzie "żółte kamizelki" próbowały dostać się przed budynek europarlamentu - w sobotę doszło do ulicznych starć z policją. W weekend nie zabrakło również sportowych emocji. Wicemistrzowie Polski z poprzedniego sezonu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk triumfowali w 47. Rajdzie Świdnickim Krause. W stolicy małopolski w niedzielę padły nowe rekordy w Cracovia Maraton. Przeczytajcie, co jeszcze się zdarzyło!

PiS wygrywa w najnowszy sondażu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

49 proc. uprawnionych chce wziąć udział w wyborach do europarlamentu. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl i radia RMF FM. Na pytanie: "Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby/wzięłaby pan/pani w nich udział?" - "zdecydowanie nie" odpowiedziało ponad 30 proc. Najwięcej - 38,7 proc. badanych chce swój głos oddać na PiS, a 33 proc. na Koalicję Europejską. Na trzecim miejscu plasuje się Wiosna Biedronia z wynikiem 8,2 proc.

Sondaż RMF FM i "DGP": Jak Polacy oceniają strajk nauczycieli? Opinia publiczna podzielona

48,3 proc. Polaków przeciwnych strajkowi nauczycieli, ale niemal tyle samo - 47,8 proc. - popiera protest - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl i radia RMF FM.



Niemal 4. procent ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie i nie wyraziło swojej oceny na temat strajku.



Kolejne pytanie dotyczyło tego, jak badani oceniają przyjęcie przez rząd "ustawy maturalnej", która umożliwia dopuszczenie do matur nawet, jeżeli nie odbędą się rady pedagogiczne.

Większość badanych - ponad 48 proc.respondentów - ocenia ustawę pozytywnie - uściślając: 28,7 proc. "zdecydowanie dobrze", a 20 proc. "raczej dobrze". Negatywną opinię o "ustawie maturalne" ma 43 proc. badanych- 30,9 proc. ocenia ją "zdecydowanie źle", a 12,1 proc. "raczej źle". 8,3 proc. osób odpowiada, że "trudno powiedzieć".

"Takie same proszki", ale "gorzej piorą". Jarosław Kaczyński o nierównościach w UE

"Czy przynależność do Unii Europejskiej musi oznaczać, że na wszystko się zgadzamy? Otóż nie" - oświadczył Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej PiS w Poznaniu.

Podkreślał, że Polska musi zabiegać w Unii o równość: zarówno w zakresie "wielkiej polityki", jak i "polskiej codzienności".

"Każdy z nas pewnie widział sklepy z niemieckimi proszkami do prania, prosto z Niemiec. Takie same proszki są sprzedawane w Polsce i to po takich samych cenach, tylko że są gorsze. Są po prostu gorsze, mają gorszy skład, gorzej piorą" - mówił Kaczyński i podkreślił, że "to jest, szanowni państwo, nierówność - i to nierówność, na którą nie wolno się zgadzać".

O wystąpieniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Poznaniu przeczytacie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawia podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Robert Biedroń: Schetyna i Kaczyński boją się Biedronia? Do czego to doszło!

"Boją się. Boją się dyskutować, wiedzą, że jak wyłożymy karty na stół, powiemy, kto ma jaki program, to okaże się, że król jest nagi" - tak Robert Biedroń skomentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM odrzucenie przez polityków Platformy Obywatelskiej możliwości zorganizowania 3 maja debaty: Kaczyński - Schetyna - Biedroń.

Ujawnił również, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie dostał jeszcze oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.

"To pokazuje, jak ten duopol panicznie boi się zmiany. Oni chcieliby konkurować ze sobą nawzajem, bo wiedzą, że ta polaryzacja działa na ich korzyść - ale nie działa na korzyść zwykłego człowieka (...) Grzegorz Schetyna i Jarosław Kaczyński nie powinni chować głowy w piasek i tchórzyć. Boją się Biedronia? No sorry, do czego to doszło w polityce!" - mówił lider Wiosny.

Krótkim "tak" odpowiedział natomiast na pytanie Krzysztofa Ziemca o to, czy eutanazja powinna zostać w Polsce dopuszczona.

"Uważam, że prawo do godnej śmierci jest bardzo ważne i dzisiaj wielu Polaków i wiele Polek oczekuje, że to też zostanie jakoś cywilizacyjnie i po ludzku załatwione. (...) Badania pokazują, że Polacy chcą o tym rozmawiać i to poparcie dla godnej śmierci jest" - zaznaczył Robert Biedroń. "Człowiek powinien mieć prawo do decydowania, na jakich warunkach chce odejść z tego świata - i w wielu krajach takie regulacje się wprowadza" - przekonywał.

Pytany zaś o to, czy w sprawie związków partnerskich powinno zostać w Polsce przeprowadzone referendum, zaprzeczył.

"Dotyczy to raczej sfery praw człowieka, obywatelskich - w takich sprawach raczej się referendów nie przeprowadza" - wyjaśnił. "Wiemy, że poparcie dla związków partnerskich jest powyżej 50 procent, czyli spora grupa już jest gotowa na przyjęcie tych rozwiązań. I to jest w interesie nas wszystkich, żeby uregulować pewne sprawy" - podkreślił lider Wiosny.

Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Robertem Biedroniem - do przeczytania, obejrzenia i posłuchania - znajdziecie

"Premier nie zadzwonił" vs. "Prezydent czeka" - konflikt o formułę oświatowego okrągłego stołu

Pomiędzy kancelarią premiera a kancelarią prezydenta widoczne są napięcia dotyczące rozmów na temat sytuacji w polskiej oświacie. Bliscy współpracownicy Andrzeja Dudy mają za złe Mateuszowi Morawieckiemu, że nie skorzystał z zaproszenia do Belwederu i rozmów w formule poszerzonej Rady Dialogu Społecznego.

Schetyna zapowiada wielki marsz Koalicji Europejskiej 18 maja

"18 maja w Warszawie odbędzie się w wielki marsz organizowany przez Koalicję Europejską; zapraszam na niego wszystkich, którzy chcą wolnej, europejskiej Polski" - powiedział w sobotę w Poznaniu na konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna. Lider PO zwrócił się również do nauczycieli. "Wasz protest miał sens, wasza determinacja zrobiła na nas wielkie wrażenie; chcemy, aby polska edukacja była najlepsza na świecie" - mówił.





Hiszpania. Pierwsze sondaże: Socjaliści wygrywają wybory, ale bez większości w parlamencie

Rządzący socjaliści wygrywają niedzielne wybory parlamentarne w Hiszpanii, ale dużo brakuje im do zdobycia większości - podała po zamknięciu lokali wyborczych w kontynentalnej części kraju sondażownia GAD3.



Starcia w Strasburgu. "Żółte kamizelki" chciały protestować przed europarlamentem

W trakcie demonstracji "żółtych kamizelek" w Strasburgu doszło do starć z policją. Uczestnicy protestu wielokrotnie próbowali przedrzeć się przez policyjny kordon w stronę Parlamentu Europejskiego - funkcjonariusze odpowiedzieli palkami i gazem łzawiącym.

47. Rajd Świdnicki za nami. Zwyciężyli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk

Wicemistrzowie Polski z poprzedniego sezonu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk triumfowali w 47. Rajdzie Świdnickim Krause. Załoga prowadząca Skodę Fabię wygrała 7 z 9 odcinków specjalnych. Pozostałe dwa padły łupem Marcina Słobodziana, który zajął 2. miejsce. Podium uzupełnił Tomasz Kasperczyk.



Przedsmak Cracovia Maratonu: Rywalizowały Szkraby i Ancymony

Wielkie święto biegowe trwa w Krakowie! Już w niedzielę ulicami stolicy Małopolski pobiegnie Cracovia Maraton, a dziś do rywalizacji stanęli rolkarze oraz najmłodsi biegacze (mający od 3 do 12 lat). Za nami też rywalizacja o jak najlepszy czas na dystansie 4,2 km w Mini Cracovia Maratonie o Puchar RMF MAXXX.



WIĘCEJ O ŚWIĘCIE BIEGANIA W KRAKOWIE PRZECZYTASZ





Cracovia Maraton. Padły nowe rekordy!



Punktualnie o 9 z Rynku Głównego w Krakowie ruszył Cracovia Maraton. W stolicy Małopolski intensywnie padał deszcz, więc wydawało się, że osiągnięcie dobrych czasów będzie trudne, tymczasem padł nowy rekord krakowskiego maratonu. Trasę w 2 godziny, 9 minut i 18 s. pokonał Kenijczyk - Cyprian Kotut. Rekord padł również w rywalizacji pań - najszybsza była Wiktoria Chapilina.



WIĘCEJ O CRACOVIA MARATONIE PRZECZYTACIE



Formuła 1: Kubica ostatni w Baku, zwycięstwo Bottasa

Robert Kubica z zespołu Williams zajął w niedzielę ostatnie, 16. miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Azerbejdżanu na ulicznym torze w Baku. Zwyciężył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa. Drugi był obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, a trzeci Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.



Przypomnijmy, że niedzielny występ Kubicy stał pod znakiem zapytania. Polak w sobotę miał kraksę podczas pierwszej fazy kwalifikacji (Q1).





Z mistrzem olimpijskim w mieście miodem płynącym: Odkrywaliśmy Ciechanów!

Jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Położone około 100 kilometrów od Warszawy, nad rzeką Łydynią. Może poszczycić się wyjątkową na skalę światową Wieżą Ciśnień i świetnie zachowanym gotyckim zamkiem, w którym Henryk Sienkiewicz umiejscowił część akcji "Krzyżaków", w tym pojedynek Zbyszka z Rotgierem! Bywa nazywane miastem miodem płynącym - nie dziwi więc pasieka na dachu Ratusza.

W ramach cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM zawitaliśmy do Ciechanowa! Obszerny artykuł, filmy i zdjęcia z naszej wizyty znajdziecie

"U nas nie będzie eksponatów za szybą". Najnowocześniejsze centrum nauki powstaje w Ciechanowie Michał Dukaczewski, RMF FM





Łódzki Ogród Botaniczny był Twoim Niesamowitym Miejscem w Faktach RMF FM

Gnomony, polosy i smugi cienia - rozpoczęły naszą wyprawę w ramach cyklu Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM. Tym razem odwiedziliśmy łódzki Ogród Botaniczny, który ma wiele tajemniczych zakątków.