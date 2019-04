"Premier do wczoraj, do późnego wieczora, nie zadzwonił do prezydenta i nie powiedział na czym polega jego koncepcja" - mówi w RMF FM doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz o wczorajszej propozycji szefa rządu, żeby Andrzej Duda patronował obradom oświatowego okrągłego stołu na Stadionie Narodowym. „Nie będzie problemu, żeby premier w bezpośredniej rozmowie przedstawił prezydentowi tę prośbę, choć padła ona publicznie” - odpowiada Jacek Sasin z kancelarii premiera.

