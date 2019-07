W środę odbyło się ostatnie pożegnanie Ryszarda Białousa. Dowódca Batalionu "Zośka" spoczął na Powązkach. Niewiele przyniosła kontrola poselska w kancelarii premiera. Politycy Platformy Obywatelskiej chcieli dowiedzieć się, ile razy marszałek Sejmu Marek Kuchciński zamawiał przeloty rządowymi maszynami, czy był wtedy na pokładzie i kto z nim leciał. 28-latek podejrzany o pobicie dziennikarza i wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego - Przemysława Witkowskiego - usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. FIFA podała nazwiska 10 zawodników nominowanych w w plebiscycie FIFA na najlepszego piłkarza 2019 roku.

Przeloty marszałka Kuchcińskiego. Fiasko kontroli poselskiej. „Będziemy drążyć” - mówią

Niewiele przyniosła kontrola poselska w kancelarii premiera. Politycy Platformy Obywatelskiej chcieli dowiedzieć się, ile razy marszałek Sejmu Marek Kuchciński zamawiał przeloty rządowymi maszynami, czy był wtedy na pokładzie i kto z nim leciał. To właśnie kancelaria szefa rządu jest dysponentem samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Sprawa przelotów marszałka została poruszona także z mównicy sejmowej. Nic z tego nie wyszło. "Będziemy drążyć" - zapewniają posłowie PO-KO.

Duda o powstańcach: Dzięki temu pokoleniu Polska jest

"Tutaj stały oddziały powstańców, które chciały nadal walczyć w Śródmieściu o wolną Polskę i wolną Warszawę (...) Dziś tutaj na tym placu cztery pokolenia Polaków śpiewają “Ojczyznę wolną pobłogosław Panie". To dzięki temu pierwszemu pokoleniu, które wtedy na ulicach Warszawy się krwawiło, walczyło z bronią w ręku o wolną Polskę (...) to dzięki jego odwadze, bohaterstwu, determinacji Polska jest" - mówił prezydent Andrzej Duda przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego. "To nie był po prostu zbrojny zryw, on miał swój cel (....) była ogromna wola walki o wyzwolenie Polski, ale była też obawa o to, co będzie" - podkreślił.

W Polsce brakuje zawodowych kierowców. Podwyżki nie rozwiążą problemu

Coraz więcej zawodowych kierowców brakuje w Polsce. W całym kraju jest już ponad sto tysięcy wolnych miejsc pracy - wynika z szacunków firm transportowych. Sytuacji nie ratują kierowcy ze wschodu. Już ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy zdobyło w Polsce prawo jazdy na ciężarówki. Zapotrzebowanie na kierowców jednak cały czas rośnie.



Zarzuty za pobicie dziennikarza we Wrocławiu

28-latek podejrzany o pobicie dziennikarza i wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego - Przemysława Witkowskiego - usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Ryszard Białous spoczął na Powązkach

Ryszard Białous spoczął na Powązkach TVN24/x-news

Ryszard Białous "Jerzy", dowódca Batalionu "Zośka", spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Podczas uroczystości pogrzebowych Białous został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz mianowany - decyzją szefa MON Mariusza Błaszczaka - na stopień pułkownika Wojska Polskiego.







700 kierowców zatrzymanych na Gubałówce. Ślepo zaufali nawigacji

Uwaga turyści wybierający się do Zakopanego! Nie dajcie się zwieść popularnej nawigacji, która proponuje ominięcie centrum Zakopanego przez Ząb i Gubałówkę - obowiązuje tam zakaz ruchu. Tylko wczoraj w tym miejscu funkcjonariusze zakopiańskiej Straży Miejskiej zawrócili 700 samochodów. Taka próba skracania sobie drogi może kosztować 500 złotych, a w szczególnych wypadkach nawet 5000 - mówi komendant zakopiańskiej Straży Miejskiej Marek Trzaskoś.



Sondaż dla RMF FM i "DGP": Polacy dostrzegają problem rosnących cen w sklepach



Jak zmieniły się ceny w ciągu ostatniego roku (12 miesięcy):

Czy w ciągu ostatniego roku dochody Pana/i rodziny:

Proszę powiedzieć, które z następujących określeń najlepiej oddaje Pana/Pani sytuację finansową:

Ścigaj o starcie z list PSL-u: Czekam na decyzję naszego ugrupowania

Ścigaj o starcie z list PSL-u: Czekam na decyzję naszego ugrupowania Jakub Rutka /RMF FM

"Ja w tej chwili czekam na ostateczne decyzje naszego ugrupowania, i wtedy będę wiedziała, jakie indywidualne decyzje podejmować, bo to jest tak, że ja się liczę z celami wspólnymi, zdecydowałam się zrezygnować z własnych ambicji i planów, po to, żeby zrealizować cele, które postawił sobie Kukiz'15, ale gdzieś granice w moich celach są. Podejmę tę decyzję, kiedy będę znać decyzje ugrupowania" - tak o ewentualnym starcie w wyborach do Sejmu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego - mówi w Rozmowie w samo południe w RM FM posłanka Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj.





Skarb ukryty pod posadzką kościoła w Barczewie. "Rewelacyjne znalezisko"

W kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie na Warmii znaleziono kilkusetletni skarb. To około tysiąca srebrnych monet. Skarb został znaleziony pod posadzką prezbiterium. Część monet schowana była w ceramicznym kuflu. Na razie wiadomo, że są tam m.in. srebrne monety koronne z czasów króla Zygmunta III Wazy - grosze półtoraki, trojaki i szóstaki. Do tego szelągi pruskie. We wnętrzu świątyni prowadzone są obecnie tzw. wyprzedzające badania ratownicze, związane z planowanym drugim etapem prac przy wzmocnieniu gruntu pod fundamentami kościoła. Archeolodzy przypuszczają, że monety mogli ukryć zakonnicy z klasztoru franciszkanów.

Oni powalczą o tytuł najlepszego piłkarza

FIFA podała nazwiska 10 zawodników nominowanych w w plebiscycie FIFA na najlepszego piłkarza 2019 roku. Ogłoszenie laureatów odbędzie się 23 września na gali w Mediolanie.