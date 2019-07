FIFA podała nazwiska 10 zawodników nominowanych w w plebiscycie FIFA na najlepszego piłkarza 2019 roku. Ogłoszenie laureatów odbędzie się 23 września na gali w Mediolanie.

Cristiano Ronaldo /KIKO HUESCA /PAP/EPA W latach 2008-18 tytuł najlepszego piłkarza świata dzielili między sobą Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk triumfował w latach 2009-12 i w 2015 roku, a Portugalczyk - w 2008, 2013, 2014 i 2017. W ubiegłym roku ich dominację przerwał Chorwat Luka Modric.



Trzy lata temu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty. Od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".



Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA w połowie liczą się głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy, a drugą połowę stanowią głosy trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji.





Nominowani do nagród FIFA 2019:



Najlepszy piłkarz: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Turyn), Frenkie de Jong (Holandia/Ajax Amsterdam/FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Holandia/Ajax Amsterdam/Juventus Turyn), Eden Hazard (Belgia/Chelsea Londyn/Real Madryt), Harry Kane (Anglia/Tottenham Hotspur), Sadio Mane (Senegal/Liverpool), Kylian Mbappe (Francja/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentyna/FC Barcelona), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Virgil van Dijk (Holandia/Liverpool).



Najlepsza piłkarka: Lucy Bronze (Anglia/Olympique Lyon), Ada Hegerberg (Norwegia/Olympique Lyon), Julie Ertz (USA/Chicago Red Stars), Sam Kerr (Australia/Perth Glory/Chicago Red Stars), Rose Lavelle (USA/Washington Spirit), Caroline Hansen (Norwegia/VfL Wolfsburg/FC Barcelona), Amandine Henry (Francja/Olympique Lyon), Alex Morgan (USA/Orlando Pride), Megan Rapinoe (USA/Reign FC), Wendie Renard (Francja/Olympique Lyon), Ellen White (Anglia/Birmingham City/Manchester City).



Najlepszy trener męskiej drużyny: Djamel Belmadi (Algeria/reprezentacja Algierii), Didier Deschamps (Francja/reprezentacja Francji), Marcelo Gallardo (Argentyna/River Plate), Ricardo Gareca (Argentyna/reprezentacja Peru), Pep Guardiola (Hiszpania/Manchester City), Juergen Klopp (Niemcy/Liverpool), Mauricio Pochettino (Argentyna/Tottenham Hotspur), Fernando Santos (Portugalia/reprezentacja Portugalii), Erik ten Hag (Holandia/Ajax Amsterdam), Tite (Brazylia/reprezentacja Brazylii)



Najlepszy trener kobiecej drużyny: Milena Bertolini (Włochy/reprezentacja Włoch), Jill Ellis (USA/reprezentacja USA), Peter Gerhardsson (Szwecja/reprezentacja Szwecji), Futoshi Ikeda (Japonia/reprezentacja Japonii do lat 20), Antonia Is (Hiszpania/reprezentacja Hiszpanii do lat 17), Joe Montemurro (Australia/Arsenal Londyn), Phil Neville (Anglia/reprezentacja Anglii), Reynald Pedros (Francja/Olympique Lyon), Paul Riley (Anglia/North Carolina Courage), Sarina Wiegman (Holandia/reprezentacja Holandii).