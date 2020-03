Potwierdzono kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. W środę wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 31 przypadkach zakażenia w całym kraju. Gdzie dokładnie? Sprawdź na naszych mapach. Również w środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od poniedziałku zamknięte zostaną wszystkie szkoły i uczelnie wyższe, a także żłobki, przedszkola i kluby dziecięce. Rodzice w tym czasie będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z uwagi na wzrost liczby zachorowań na nowego koronawirusa WHO ogłosiła, że mamy już do czynienia z pandemią. Co jeszcze wydarzyło się w środę? Sprawdź w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

