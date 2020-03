Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Wirusa wykryto u dziecka w Cieszynie i młodej kobiety w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Adam Reszko / PAP

Jak informuje resort zdrowia, dziecko z Cieszyna u którego wykryto koronawirus, jest w dobrym stanie.

W Łodzi potwierdzono zakażenie koronawirusem w przypadku młodej kobiety.

27 przypadków koronawirusa w Polsce

Racibórz - 5 przypadków. Dwa przypadki potwierdzono 8 marca, kolejne trzy - dzień później. Wszyscy pacjenci są z Rybnika. Czworo z nich podróżowało tym samym środkiem transportu, a piąta osoba jest z rodziny jednego z zakażonych. Dwie osoby, które trafiły do szpitala w niedzielę, są "w sile wieku", a trzy kolejne - w średnim wieku.



Wrocław - 4 przypadki. 26-latek, który samolotem wrócił z Wielkiej Brytanii (obecność koronawirusa potwierdzona 6 marca). Druga osoba to 73-latek, pacjent w grupie ryzyka. Zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która przyleciała z zagranicy (obecność koronawirusa potwierdzona 8 marca). Koronawirusa potwierdzono również u trzeciej osoby - 74-letniej kobiety. To rodzina starszego mężczyzny przebywającego w szpitalu (zakażenie potwierdzono 9 marca). Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono u młodej kobiety (obecność koronawirusa potwierdzono 10 marca).



Warszawa - 4 przypadki. To Kobieta - obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 8 marca), oraz młody mężczyzna, który wrócił samolotem z Włoch (zakażenie potwierdzone 8 marca). Trzeci przypadek potwierdzono u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki. Pozytywny wynik testu otrzymano po jego powrocie z Niemiec (zakażenie potwierdzone 10 marca). Czwarty przypadek w stolicy został potwierdzony u młodego mężczyzny 11 marca.



Cieszyn - 3 przypadki. Kobieta, która wróciła z Włoch oraz mężczyzna, u którego zakażenie koronawirusem potwierdzono po powrocie z Niemiec (zakażenie potwierdzone 10 marca). Dzień później koronawirusa wykryto u dziecka.



Ostróda - 2 przypadki. To 43-letnia kobieta, która podróżowała autokarem z Niemiec z pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce (obecność koronawirusa potwierdzona 6). Mężczyzna przyjechał autokarem z Niemiec razem z "pacjentem zero" (obecność koronawirusa potwierdzona 7 marca).



Szczecin - 2 przypadki. Małżeństwo pochodzące ze Stargardu, po sześćdziesiątce, które wróciło z północnych Włoch (zakażenie potwierdzone 6 marca).



Kraków - 1 przypadek. To 60-letni mężczyzna, który wrócił z północnych Włoszech. (obecność koronawirusa potwierdzona 9 marca)Zielona Góra - 1 przypadek. To pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. Mężczyzna ma 66 lat i pochodzi z Cybinki. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 4 marca).



Poznań - 1 przypadek. To kobieta w średnim wieku, która w ostatnim czasie miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Stan kobiety lekarze określają jako ciężki (zakażenie potwierdzone 9 marca).



Bełżyce - 1 przypadek. Mężczyzna w wieku 50-60 lat, mógł zarazić się od członka rodziny przebywającego wcześniej we Włoszech (zakażenie potwierdzone 10 marca).



Łańcut - 1 przypadek. Koronawirus pojawił się tam u kobiety w sile wieku. Zarażenie potwierdzono 11 marca.



Lublin - 1 przypadek. Koronawirus pojawił się także u kobiety w sile wieku z województwa lubelskiego.



Łódź - 1 przypadek. Koronawirus został potwierdzony u młodej kobiety 11 marca.



Zamknięte szkoły i uczelnie

Wszystkie szkoły i uczelnie wyższe w Polsce zostaną zamknięte - poinformował premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Zamknięte zostaną też żłobki, przedszkola i kluby dziecięce.

Wszystkie placówki oświatowe zostaną zamknięte na dwa tygodnie do 25 marca - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Chcemy spowolnić maksymalnie możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa - mówił szef rządu.

Co ważne, w czwartek i w piątek szkoły będą otwarte, żeby rodzice mogli przygotować się do nowej sytuacji. W tych dniach nie będą prowadzone działania edukacyjne.

Od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego, jednak ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować niejako dzieci, po to, by umożliwić logistykę, od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi - dodał Morawiecki.