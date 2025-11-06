"Zemsta Tuska weszła w kolejną fazę" - oświadczył Zbigniew Ziobro w nagraniu wyemitowanym przez prawicową stację telewizyjną Republika TV. Nie wiadomo, gdzie to nagranie zostało zrobione. Ziobro wymienia współpracowników Donalda Tuska, którzy rzekomo zamieszani są w przekręty finansowe. Wymienia m.in. Sławomira Nowaka, Romana Giertycha, Stanisława Gawłowskiego.

Zbigniew Ziobro, zdj. z października 2025 / Art Service / PAP

O godz. 16 w czwartek ma się zebrać sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich, by zaopiniować wniosek prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Według śledczych Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, a w ramach nich przywłaszczyć ponad 150 mln zł środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Przed posiedzeniem komisji regulaminowej Zbigniew Ziobro zabrał głos w Telewizji Republika. Wygłosił oświadczenie transmitowane przez Republikę oraz wPolsce 24. Media te informowały, że konferencja jest transmitowana na żywo z Budapesztu. Polityk PiS-u podkreślał wielokrotnie, że prokuratora krajowa została "nielegalnie przejęta przez obecną władzę".

Zemsta Tuska weszła w kolejną fazę. Tusk jest otoczony ludźmi, o których można powiedzieć, że są złodziejami. Materiały prokuratorskie prowadzone pod moim nadzorem to potwierdziły (...). Tą nowością, którą wprowadził rząd Donalda Tuska, choć niósł na sztandarach praworządność, było dość - można powiedzieć - nowatorskie podejście do interpretacji rozumienia państwa prawa (...). Wszystkie zarzuty są fałszywe, są wymyślone - powiedział Ziobro.

Postanowiłem spotkać się z państwem w dniu dzisiejszym, zanim doszło do prac komisji regulaminowej, aby zapowiedzieć swój aktywny udział w tym procesie. Będę uczestniczył, obserwując i słuchając, prace komisji regulaminowej, która poświęcona jest wnioskowi związanemu z dążeniem do uchylenia mi immunitetu, postawienia przed sądem i aresztowaniem - podkreślił poseł.