"Nie chce mi się wierzyć, że polityk o takich aspiracjach politycznych miałby uciekać z Polski. Zbigniew Ziobro to polityk pierwszoligowy, ikoniczny" – mówił w Porannej Rozmowie w RMF FM Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Na pytanie, czy konieczny jest areszt dla Zbigniewa Ziobry, polityk odparł: „Są konkretne przesłanki w przepisach, kiedy stosuje się areszt. To oceni sąd”.

Czy będzie uchylony immunitet Zbigniewa Ziobry?

Tomasz Siemoniak odniósł się do kwestii głosowania nad uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry. Jego zdaniem polityk nie będzie uciekał od odpowiedzialności. Minister ocenił Ziobrę jako polityka "pierwszoligowego, ikonicznego".

Nie mam podstaw, żeby taką wiedzę mieć, gdzie jest Zbigniew Ziobro (...). Nie chce mi się wierzyć, że polityk o tak ogromnych aspiracjach politycznych miałby uciekać za granicę (...). W jego dobrze pojętym interesie jest stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości - mówił Siemoniak.

Na pytanie, czy jacyś przedstawiciele służb w ostatnich dniach "wyjechali nad Balaton, albo zwiedzać muzea w Budapeszcie" - w związku z możliwą obecnością Zbigniewa Ziobry na Węgrzech, odparł: Są tam piękne muzea, natomiast funkcjonariusze mają swoje zajęcia. Wszystko tutaj odbywa się zgodnie z literą prawa. Ocenił, że dla kariery politycznej Zbigniewa Ziobry "ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości jest katastrofą". Powinien być obecny i po prostu się bronić - podsumował.

Tomasz Siemoniak mówił także o potencjalnym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości, w kontekście jego stanu zdrowia. Stwierdził, że "nic nie będzie robione na siłę", jeśli pobyt w areszcie stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Aresztowi podlegają tysiące ludzi w ciągu roku, orzekają to sądy. Robią to na podstawie badań lekarskich i opinii biegłych (...). Przesadne wypowiedzi polityków PiS, że to jest chęć zabicia (Zbigniewa Ziobry - przyp. red.) są absurdalne i nieuczciwe wobec służby więziennej i wymiaru sprawiedliwości. Widzieliśmy pana Zbigniewa Ziobrę kilka tygodni temu przed komisją śledczą. Zeznawał, nie uchylał się (...) trzeba do tego podchodzić na chłodno - mówił minister koordynator służb specjalnych.

Likwidacja CBA: Legitymacje na 5 lat to "kwestia techniczna"

Tomasz Siemoniak odniósł się także do planowanej likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w maju 2026 r. Ocenił, że to "nie jest kwestia wiary, tylko faktów politycznych".

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu ubiegłego roku - blisko rok temu. Prezydent Duda zapowiadał, że go zawetuje, dlatego po aktualizacji będzie rozpatrywany na najbliższych posiedzeniach Sejmu - oznajmił.

Minister mówił również, że wydanie legitymacji dla funkcjonariuszy na następne 5 lat to "kwestia techniczna". Nie ma w tym drugiego dna czy ukrytego planu - stwierdził.

Jestem przekonany, że to dobry projekt, nie ma on politycznego wymiaru. Walkę z korupcją ma przejąć w większym stopniu policja, ABW, a oświadczenia majątkowe ma przejąć Krajowa Administracja Skarbowa (...). Politycy PiS nawet nie znając tego projektu, nie chcą o nim dyskutować i z góry mówią, że będą przeciwni. To źle - ocenił Tomasz Siemoniak.

