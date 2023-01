Policja bez problemu sprawdzi, co lajkujesz w sieci - jeżeli uzna, że jest taka potrzeba. Dotrze do wszystkich zasobów twojego telefonu, czy tabletu, nawet tych szyfrowanych i usuniętych. Będzie też mogła na żywo śledzić twoją lokalizację. Jak ustalił reporter RMF FM Komenda Główna Policji pozyskała licencje do nowych, specjalistycznych narzędzi informatyki śledczej.

Policja bez problemu sprawdzi, co lajkujesz w sieci. Zdjęcie ilustracyjne / Dominic Lipinski / PAP/PA Co wiadomo o tych narzędziach? Po pierwsze, to systemy do pobierania i odzyskiwania danych z urządzeń, które są zablokowane, czy zaszyfrowane. Mowa między innymi o telefonach, tabletach, dronach czy nawigacji GPS. Te dane to np. lista połączeń, wszystkie wiadomości - także z komunikatorów - historia aktywności internetowej, czy dane lokalizacji. Kolejne narzędzie daje dostęp do danych w chmurze. Policja będzie w stanie dotrzeć do naszej korespondencji, do tego co szukaliśmy w internecie oraz do naszych tras z możliwością śledzenia na żywo. Program daje też możliwość "profilowania cyfrowego": przeglądania znaczników "Lubię to", zamieszczanych komentarzy, czy aktywności w internecie związanej z wydarzeniami. Kolejne narzędzie, którym będą posługiwać się policjanci, daje dostęp między innymi do kluczy i haseł. Pozwala również odzyskiwać dane skasowane z komunikatorów. Dodatkowo - istnieje też możliwość uzyskiwania informacji o pobranych plikach, a także o usuniętych kontach. W sumie za 21 tak zwanych "usług dostępu" do czterech produktów Komenda Główna Policji zapłaciła na początku grudnia 6 milionów 519 tysięcy złotych. Sztuczna inteligencja To nowe, specjalistyczne oprogramowanie do informatyki śledczej wykorzystujące sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja w jednym z narzędzi ma wykorzystywać tak zwane "uczenie maszynowe" oraz wyszukiwanie różnego rodzaju obrazów w urządzeniach z nośnikami danych, do których program ma dostęp. Chodzi między innymi o zdjęcia obrazujące nagość, narkotyki, czy broń. Dzięki innym urządzeniom zakupionym przez policję, analiza może dotyczyć także zaszyfrowanych, czy usuniętych plików i wiadomości. Także z komunikatorów. System analizuje również warstwę treściową komunikatów, wskazując np. rozmowy o charakterze erotycznym. Zamówione przez KGP licencje, obejmują też m.in. narzędzia dla informatyków śledczych umożliwiające zdalny dostęp do danych z urządzeń mobilnych. Ten kolejny przetarg na 80 licencji do 9 usług zostać rozstrzygnięty przez Komendę Główną Policji w trzeciej dekadzie stycznia. Opracowanie: Urszula Gwiazda