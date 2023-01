Od 11 stycznia obowiązują wyższe ceny biletów na przejazdy pociągami. Według PKP Intercity spowodowane jest to m.in. znaczącymi zmianami cen energii elektrycznej. Według przewoźnika, zmiana wynika również z konieczności dostosowania się do rosnących kosztów działalności oraz do oferty cenowej konkurencji.

PKP Intercity: Wyższe ceny biletów na przejazdy pociągami / Darek Delmanowicz / PAP

PKP Intercity zaznacza w komunikacie, że w porównaniu do stycznia 2022 r. cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 62,18 proc., co przełoży się bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na ten rok opłat za tak zwaną energię czynną, która jest częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną.

Jak podkreślono, oznacza to wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Podwyżki biletów spółka tłumaczy też "najwyższym od wielu lat poziomem inflacji, która w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,5 proc., a także wysokimi stopami procentowymi".

"Najnowsze prognozy spółki wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40 proc." - podano w komunikacie, dodając, że wzrost kosztów energii trakcyjnej może przekroczyć 100 proc. w skali roku.

Według spółki zmiana cen biletów nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi.

Płacz, płać i jedź...

"264 złote - niemal o jedną piątą więcej niż do tej pory trzeba teraz zapłacić za bilet na Pendolino z Trójmiasta do Krakowa. Przejazd pociągiem Intercity z Gdyni do Zakopanego kosztuje 113 złotych, czyli o 12 złotych więcej niż jeszcze wczoraj, czyli 10 stycznia" - wylicza nasz reporter Michał Dobrołowicz.

"To spore sumy. W porównaniu do zarobków taka podwyżka to bardzo dużo. Przez dojazdy przez 25 lat za te wydatki to już kupiłabym sobie mieszkanie" - usłyszał na Dworcu Centralnym w Warszawie. "Co robić? Benzyna też nie jest tania. Trzeba kupić i jechać. Jaki wybór?"- dodaje jeden z pasażerów.

Ile zapłacimy?

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika ceny biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów wzrosną średnio: o 17,8 proc. dla przewozów Express InterCity Premium (EIP); o 17,4 proc. w pociągach Express InterCity (EIC); o 11,8 proc. w pociągach Twoje Linie Kolejowe (TLK). Średnio o 10 proc. wzrosną również ceny biletów odcinkowych.

Po raz pierwszy od 2016 r. zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach - czytamy w komunikacie.

Spółka przekazała jednocześnie, że wydłuża okres obowiązywania ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max o kilka godzin, tj. do północy z czwartku na piątek, aby "zwiększyć ich atrakcyjność".

Jak wynika z danych PKP Intercity, w 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 59 mln osób. Strategia rozwoju i inwestycji spółki z perspektywą do 2030 r. przewiduje inwestycje w tabor i przyjazne środowisku stacje postojowe na poziomie 27 mld zł. Teraz PKP Intercity ma zakontraktowane umowy o wartości 7 mld zł brutto m.in w nowoczesny tabor.

W przesłanym do naszej redakcji komunikacie zespół prasowy PKP Intercity S.A. stwierdza m.in. że zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku wyniósł on około 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej.

Wyliczenia spółki

Według spółki, w 2022 roku ponad 90 proc. wszystkich osób przewiezionych przez PKP Intercity stanowili pasażerowie pociągów kategorii TLK i IC. Około 53,5 mln pasażerów z blisko 59 mln podróżowało więc pociągami kategorii ekonomicznych, w których procentowy wzrost cen jest niższy (wzrost ok. 11,8%) niż w przypadku połączeń kategorii EIC i EIP (wzrost o 17,4 proc. dla kat. EIC oraz o 17,8 proc. dla kat. EIP).

"Ceną za pojedynczy bilet, którą płaci ponad 90 proc. podróżnych jest więc maksymalnie kilkadziesiąt złotych w zależności od relacji pociągu, np. jadąc pociągiem kategorii ekonomicznej (TLK lub IC) na trasie z Warszawy do Krakowa pasażer do 10 stycznia br. płaci maksymalnie 68 zł, po 11 stycznia br. zaś zapłaci 76 złotych" - czytamy w komunikacie.



"Należy podkreślić, że wprowadzony w maju 2022 r. system dynamicznych cen we wszystkich kategoriach pozwala skutecznie obniżać ceny biletów. Np. w ramach oferty Super Promo jadąc pociągiem kategorii TLK lub IC na trasie z Warszawy do Krakowa w 2. klasie podróżny może kupić bilet już od 19 złotych, dla progu Promo Plus to 31 złotych, dla kolejnych progów Promo 45, Promo 30 i Promo 15 cena wyniesie odpowiednio: 41,80 zł, 53,20 zł i 64,60 złotych" - wylicza spółka.