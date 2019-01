Zatrzymanie przez CBA m.in. byłego szefa gabinetu politycznego MON Bartłomieja M. oraz byłego posła Mariusza Antoniego K. to jeden z głównych tematów poniedziałku. Jedną z głównych informacji były także protest rolników, którzy blokowali drogi m.in. w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz w województwie łódzkim. Informowaliśmy również o akcie oskarżenia przeciwko zabójcom ks. Popiełuszki. Nie zabrakło też newsów ze świata sportu: Fiorentina poinformowała oficjalnie, że piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski Szymon Żurkowski podpisał z nią kontrakt. O czym jeszcze się mówiło? Oto przegląd informacji dnia.

B. rzecznik MON Bartłomiej M. i b. poseł PiS Mariusz Antoni K. zatrzymani przez CBA. We wtorek staną przed prokuratorem

Dopiero we wtorek odbędzie się w Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu przesłuchanie byłego szefa gabinetu politycznego ministra obrony Bartłomieja M. oraz byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Antoniego K. W poniedziałek zostali zatrzymani przez CBA wraz czterema innymi osobami. Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że zatrzymań dokonano w ramach śledztwa dotyczącego m.in. doprowadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i powoływania się na wpływy.

Makabryczny wypadek z udziałem Polaków w Niemczech. Z ich auta niewiele zostało

Do makabrycznego wypadku doszło w miejscowości Bocholt w Niemczech. Zginęło trzech Polaków w wieku 23, 25 i 34 lat. Z ich samochodem zderzyła się czołowo ciężarówka wioząca około 180 świń.

Akt oskarżenia przeciwko zabójcom ks. Popiełuszki

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko zabójcom ks. Jerzego Popiełuszki w sprawie tzw. prowokacji na Chłodnej. Chodzi o podrzucenie przez Służbę Bezpieczeństwa do mieszkania duchownego materiałów go obciążających - podał pion śledczy IPN.

Szymon Żurkowski od lipca w Fiorentinie. Jego brat mówi, że klub bardzo go chciał

Fiorentina poinformowała oficjalnie, że pozyskała piłkarza młodzieżowej reprezentacji Polski Szymona Żurkowskiego. Żurkowski związał się kontraktem z tym klubem do 30 czerwca 2023 roku. Jednocześnie zostanie wypożyczony do Górnika do 30 czerwca tego roku. Zamieszczono nawet zdjęcie zawodnika w fioletowej koszulce Fiorentiny. Według medialnych informacji kwota transferu wyniesie ok. 3,7 mln euro, a z bonusami może wzrosnąć do 5 mln.

Prokuratura zajęła się przemarszem narodowców w Oświęcimiu

Co najmniej dwie osoby miały nawoływać do nienawiści podczas niedzielnego przemarszu narodowców przez Oświęcim. Sprawą zajęła się prokuratura. Według policji, zgodę marsz wyraził prezydent Oświęcimia, bo odbywał się on na terenie miasta. W poniedziałek rzecznik urzędu miasta w Oświęcimiu Katarzyna Kwiecień powiedziała PAP, że "w ocenie przedstawiciela miasta i policji nie było podstaw do rozwiązania



Rolnicy wyszli na drogi. "Nowe powstanie chłopskie"

Niech minister bierze się do roboty - mówili rolnicy blokujący w poniedziałek drogi. Jak podkreślali w rozmowie z naszymi reporterami, produkcja i hodowla, są coraz mniej opłacalne. Rolnicy protestowali m.in. w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz w województwie łódzkim. "W 91 roku kilo żywca było droższe niż teraz. Ktoś o nas zapomniał" - twierdzili.

Rolnicy domagają się zmiany organizacji handlu w Polsce, oraz zmiany w prowadzeniu polityki międzynarodowej tak, aby uwzględniała interes polskich gospodarstw rodzinnych.

Lider AGROunii Michał Kołodziejczak przeprasza kierowców i odcina się od partii politycznych

Naszym celem jest stworzenie organizacji dużo silniejszej niż partia polityczna, chcemy wywierać wpływ na odpowiednie decyzje podejmowane przez polityków, obojętnie jakie opcje ci politycy prezentują - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kołodziejczak. Lider AGROunii zapewniał Marcina Zaborskiego, że AGROunia nie będzie samodzielnie startować ani w eurowyborach, ani w wyborach parlamentarnych. Mamy liczne propozycje, ale z nich nie korzystamy, dzisiaj możemy wystawić kilka 'jedynek' do europarlamentu z różnych partii politycznych. Dla nas dużo ważniejsze jest rozmawianie z tymi partiami, wywieranie wpływu na to, jakie decyzje mają podejmować, niż danie im kilku ludzi, którzy w pojedynkę i tak nie będą mogli mieć wpływu, a wtedy stracimy najlepsze osoby. Mówimy stanowcze "nie", odcinamy się od partii politycznych, chcemy rozmawiać z każdą partią polityczną, choć widzimy, że jest to ogromny problem - deklaruje Kołodziejczak.

Mogę przeprosić wszystkich kierowców, którzy ucierpieli. Nie możemy w tej chwili strajkować w inny sposób, serdecznie przepraszam wszystkich - mówił Kołodziejczak. Komentował w ten sposób dzisiejsze protesty rolników, którzy blokowali drogi w kraju. Nie chcielibyśmy robić więcej takich rzeczy. Co będzie 6 lutego - wszyscy zobaczą wtedy. Na pewno będzie nas dużo w stolicy - tak gość Marcina Zaborskiego mówił o przyszłotygodniowym proteście rolników w Warszawie.





Ustawa prądowa wciąż nie działa. Ministerstwo nie potrafi wyjaśnić wątpliwości

Dziś mija równo miesiąc od uchwalenia przez Sejm ustawy prądowej, która miała zatrzymać podwyżki. I choć to dużo czasu, to ustawa wciąż nie działa, a do tego jest tak niejasna, że nawet ministerstwo nie potrafi wyjaśnić wątpliwości.

W ustawie nie działa rzecz zasadnicza - czyli właśnie zatrzymywanie podwyżek. Na przykład mieszkańcy Warszawy dostali informacje o tym, że mają płacić więcej. Wiele firm także. To samo dotyczy nawet niektórych szpitali i innych placówek samorządowych.

"Czarna Pantera" na czele laureatów nagród SAG. Close i Malek najlepszymi aktorami

W Shrine Auditorium w Los Angeles rozdano w niedzielę wieczorem nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych (SAG). Za najlepszą obsadę w filmie kinowym uznano aktorów "Czarnej Pantery" w reżyserii Ryana Cooglera.

"Czarna Pantera" to film akcji, będący adaptacją komiksów Marvela. Grają w nim głównie Afroamerykanie, a film prezentuje wiele aspektów kultury Czarnej Afryki. Obraz pokonał m.in. faworyzowane "Narodziny gwiazdy" w reżyserii Bradleya Coopera.

Kidawa-Błońska o zatrzymaniu byłego rzecznika MON: Kreował się na największego polityka w kraju

"To, że pan Misiewicz powoływał się na wpływy i kreował się na największego polityka w Polsce, to wiedzieliśmy, kiedy pracował w MON" - mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak dodała: jego zachowanie budziło wiele wątpliwości. "Będziemy się temu przyglądać" - podkreśla.

500 plus nikt nie ruszy. Chcemy, żeby objęło też samotne kobiety i mężczyzn, którzy samotnie wychowują dzieci - zapewniała na antenie RMF FM polityk PO. Pytana o współpracę z Nowoczesną odpowiada: nie ma z nami Nowoczesnej, ale mam nadzieję, że po trudnych rozmowach będziemy razem współpracować przy nowym projekcie, jakim będą wybory do PE. Koalicja Obywatelska się zmienia, ale będzie. Rozmowy są trudne. Mam nadzieję, że w momencie wyborów i po wyborach będzie łatwiej działać- tłumaczyła wicemarszałek Sejmu.