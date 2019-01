Co najmniej dwie osoby miały nawoływać do nienawiści podczas niedzielnego przemarszu narodowców przez Oświęcim. Sprawą zajęła się prokuratura. Według policji, zgodę marsz wyraził prezydent Oświęcimia, bo odbywał się on na terenie miasta. W poniedziałek rzecznik urzędu miasta w Oświęcimiu Katarzyna Kwiecień powiedziała PAP, że "w ocenie przedstawiciela miasta i policji nie było podstaw do rozwiązania zgromadzenia".

