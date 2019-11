Wysoki rangą funkcjonariusz podkarpackiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz dwaj byli funkcjonariusze CBŚP i jeden z Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To działania na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Funkcjonariusze ABW zatrzymali policjantów w śledztwie dotyczącym Daniela Ś. - byłego naczelnika CBŚP w Rzeszowie. To on miał m.in. odpowiadać za parasol ochronnny, który mieli roztaczać oficerowie rzeszowskiego CBŚP nad agencjami towarzyskimi w regionie prowadzonymi przez dwóch Ukraińców.



W 2016 roku agenci ABW zatrzymali ówczesnego szefa rzeszowskiego CBŚP oraz naczelnika jednego z wydziałów. Usłyszeli oni zarzuty przekroczenia uprawnień i przyjmowania łapówek. Mieli ochraniać interesy zorganizowanej grupy sprowadzającej do Polski prostytutki z Ukrainy i prowadzącej agencje towarzyskie. W ręce funkcjoanruszy wpadli też wtedy dwaj szefowie agencji - Żenia i Aleksander R.

Jak podawał portal Onet, bokser Dawid Kostecki w swoich zeznaniach sugerował, że spotkania z prostytutkami pracującymi dla braci R. mogły być nagrywane. Miał to być pomysł Daniela Ś.



"Z otoczenia dochodziły do mnie słuchy, że Ś. ma praktycznie na wszystko haki i nie chodzi wyłącznie o przestępców, ale również o osoby wywodzące się z kręgów polityki, biznesu, władzy lokalnej. Nie mam wiedzy, o jakie konkretnie osoby może chodzić" - mówił w swoich zeznaniach Kostecki. Informował też, że nagrania "służą zbieraniu informacji nie tylko na potrzeby prowadzonych postępowań, ale również mają na celu zbieranie informacji w stosunku do osób związanych z władzami i polityką".