Krytyczna opinia KRS-u o pracach nad nowelą Kodeksu karnego to jeden z głównych tematów dnia. Przewodniczący rady twierdzi, że wszystko wskazuje, iż przy uchwalaniu nowelizacji kodeksu przez posłów doszło do złamania regulaminu Sejmu. W środę nadeszła informacja, że komisja penitencjarna zdecydowała, by 22-latkowi podejrzanemu o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin nadać status więźnia niebezpiecznego. Powrócił temat zestrzelonego w 2014 roku malezyjskiego boeinga. Zarzut zabójstwa w tej sprawie usłyszały cztery osoby. Oto nasze podsumowanie dnia.

