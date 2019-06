Zarzut zabójstwa zostanie postawiony co najmniej czterem podejrzanym w sprawie zestrzelenia boeinga linii Malaysia Airlines, lot MH17, nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku - poinformowali krewni ofiar. Proces ma się rozpocząć wiosną 2020 roku w Holandii.

Samolot został zestrzelony nad Ukrainą 17 lipca 2014 roku / PAP/ITAR-TASS/Pochuyev Mikhail /

Nazwiska czwórki podejrzanych wcześniej przedstawił zespół śledczych powołany do zbadania katastrofy. To trzej Rosjanie i Ukrainiec. Ten ostatni - według ich wiedzy - wciąż przebywa na terenie Ukrainy. Mieli oni przetransportować system rakietowy użyty do zestrzelenia malezyjskiego boeinga nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku. Wobec całej czwórki rozesłany będzie międzynarodowy nakaz aresztowania. Śledczy zwrócą się do władz Federacji Rosyjskiej o wydanie podejrzanych.

Według Silene Fredriksz, której syn Bryce zginął w katastrofie wraz ze swoją dziewczyną, proces rozpocznie się 9 marca 2020 roku.

Boeing 777-200ER linii Malaysia Airlines, lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony rakietą 17 lipca 2014 roku na obszarze kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. Zginęło wówczas 298 osób, wszyscy pasażerowie i cała załoga.





Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Więcej już wkrótce.