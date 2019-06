„Łagodzimy protest, ale nie kończymy go” - ogłosili pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. Dziś mieli blokować ważne drogi w 6 miastach, ale po rozmowach w ministerstwie rolnictwa zdecydowali inaczej.

Protest pracowników inspekcji weterynaryjnej / Marcin Obara / PAP

Jak mówią protestujący, gest dobrej woli jest związany z tym, że resort rolnictwa zgodził się przyznać inspekcji 20 milionów złotych na podwyżki. W związku z tym pikiety w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Grodzisku Wielkopolskim i Kielcach odbędą się dzisiaj po południu, ale nie powinny być uciążliwe dla kierowców.

Nie będziemy utrudniać ruchu tutaj i nie będziemy ludzi denerwować przed długim weekendem, z racji tego, że wierzymy w ten dobry gest ministerstwa rolnictwa - mówi Sara Meskal ze związku zawodowego pracowników inspekcji.

Jednocześnie, jak dodają związkowcy, 20 milionów od resortu to zaledwie początek i kropla w morzu potrzeb. Związkowcy dążą do tego, by budżet na wynagrodzenia wzrósł o 160 milionów złotych, dlatego nie zawieszają protestu.