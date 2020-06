W nocy z piątku na sobotę - czyli z 12 na 13 czerwca - Polska zniesie kontrole na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej dla mieszkańców strefy Schengen - dowiedziała się nieoficjalnie w Komisji Europejskiej korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Chodzi o granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Od tego momentu nie będzie już obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna po wjeździe do Polski.



Polska znosi granice w sposób niedyskryminujący, czyli dla wszystkich obywateli krajów Schengen - czyli także na przykład dla Włochów. Oznacza to, że Polacy od soboty 13 czerwca będą mogli swobodnie podróżować do tych krajów strefy Schengen, które się dla Polaków otworzą. Polska dotrzymała więc nieformalnego terminu wyznaczonego przez Komisję Europejską. Bruksela mówiła, że zniesienie kontroli powinno nastąpić do końca miesiąca.

Wiele krajów, takich jak Belgia, postanowiło, że zniosą kontrolę od 15 czerwca. Nie będzie także żadnych utrudnień w tranzycie.



Wkrótce więcej na ten temat