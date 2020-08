Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla większości województw. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść nawet do 32 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrzeżenia przed upałami nie obejmują Podlasia oraz Warmii i Mazur. Dla kilku powiatów województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.



Alert drugiego stopnia oznacza, że należy spodziewać się groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.



IMGW na Twitterze podkreśliło, że w nocy z piątku na sobotę w wielu miejscach temperatury nie spadły poniżej 20 stopni.

To będzie upalna sobota

W sobotę w kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu, a na Pomorzu i w obszarze od Mazowsza po Karpaty burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.



Temperatura maksymalna od 27 st. do 32 st.; na Helu i w rejonach podgórskich Karpat od 24 st. do 26 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami słabe opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Temperatura minimalna wyniesie od 17 st. do 22 st. Chłodniej ma być na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich - od 14 st. do 16 st. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.





O jakich zasadach warto pamiętać?





Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby w czasie upałów pić dużo niegazowanej wody, nosić nakrycie głowy, lekką i przewiewną odzież, ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu i stosować kremy z filtrem UV. Sugeruje też, aby nie wychodzić z domu bez potrzeby, a w ciągu dnia zamknąć i zasłonić okna.



RCB podkreśla, że przy wysokich temperaturach nie powinno się pić alkoholu, który odwadnia organizm. Nie wolno ponadto pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Zalecane jest także unikanie wysiłku fizycznego.





Objawy przegrzania organizmu. Jak możemy pomóc?

Jak rozpoznać przegrzanie organizmu, które może wystąpić przy tak wysokiej temperaturze? Reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska zapytała o to Krzysztofa Radka, ratownika z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



Taki człowiek na pewno robi się czerwony, jest zmęczony, skarży się często na bóle głowy, zawroty głowy, nudności i wymioty występują - wyliczał Radek. W pierwszej fali przegrzania wystarczy podanie chłodnych napojów i ewakuacja człowieka w miejsce, gdzie jest trochę chłodniej, ewentualnie jakieś chłodne okłady - dodał. Jeśli przegrzana osoba mdleje i nie ma z nią logicznego kontaktu - trzeba wezwać pogotowie.