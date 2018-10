Holenderski komisarz Frans Timmermans zajmujący się m.in. kwestią praworządności w Polsce ogłosił oficjalnie, że chce zastąpić Jean-Claude’a Junckera na stanowisku szefa Komisji Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego w Izbach: Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Gwałtowna powódź nawiedziła Majorkę - 8 osób zginęło, a kolejne 9 uważa się za zaginione. To tylko niektóre informacje środy. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd najważniejszych wydarzeń dnia.

Timmermans chce zastąpić Junckera na stanowisku szefa KE

Frans Timmermans / PAP/EPA/OLIVIER HOSLET /

Frans Timmermans chce zastąpić Jean-Claude’a Junckera na stanowisku szefa Komisji Europejskiej. Holenderski komisarz zajmujący się m.in. kwestią praworządności w Polsce ogłosił oficjalnie w miejscowości Heerlen, że chce zostać kandydatem wiodącym swojego europejskiego ugrupowania, czyli Socjalistów i Demokratów.



Kadencja Junckera kończy się jesienią 2019 roku.

Stachowiak-Różecka i Sutryk. Jak chcą rozwiązać problemy Wrocławia?

Za nami kolejny dzień przedwyborczego cyklu RMF FM "Bitwa o miasta". W środę gościliśmy we Wrocławiu. Tam największe szanse na udział w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta mają poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości oraz Jacek Sutryk, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Co łączy tę dwójkę, a co dzieli? Jak zamierzają rozwiązać problemy Wrocławia? Zobaczcie:



Wideo youtube

Prezydent powołał nowych sędziów SN

Przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji podczas demonstracji przed Pałacem Prezydenckim / PAP/Marcin Obara /

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę nowych sędziów Sądu Najwyższego w Izbach: Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Taką informację przekazał prezydencki minister Paweł Mucha.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się bez udziału mediów. Andrzej Duda złamał zabezpieczenia zastosowane przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi o izby: kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, cywilną oraz karną.



Według Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia nie tylko prezydent Duda złamał prawo, ale także sędziowie, którzy złożyli przysięgę. Przed Pałacem Prezydenckim zgromadziła się grupa osób - głównie z ugrupowania Obywatele RP, którzy wyrażali okrzykami swoje oburzenie z powodu decyzji Andrzeja Dudy. Wchodzących do gmachu sędziów przywitali okrzykami: Hańba! Jak Wam nie wstyd! Zdrajcy ojczyzny!



Rzecznik SN o Dudzie: Nie powinien w trybie wyścigowym powoływać sędziów

Nigdy nie wierzyłem w wygraną (...). Od początku uważałem i nawet to artykułowałem w sposób może przesadnie pesymistyczny, że nie mamy szansy na wygranie z Sejmem i z władzą wykonawczą, z prezydentem, z rządem - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Laskowski - rzecznik Sądu Najwyższego. Jak dodał, prezydent "nie powinien w trybie wyścigowym powoływać sędziów".



Do końca czasu urzędowania sądu zgłosiło się 15 nowych sędziów - powiedział w RMF FM Laskowski. Pozostali się nie zgłosili, pewnie zgłoszą się jutro albo w najbliższych dniach- dodał. Wątpliwości oczywiście są. One są publicznie artykułowane. W sensie formalnym - przychodzą z postanowieniem pana prezydenta, ze złożonym ślubowaniem... Nie można ich traktować inaczej niż jako legalnych sędziów SN - tłumaczył.



Dworczyk o koszcie repolonizacji PKL: Wynegocjowana cena była bardzo dobra

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM był z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Przedmiotem rozmowy była m.in. repolonizacja Polskich Kolei Linowych. Na pytanie, ile kosztowała, gość Roberta Mazurka odpowiedział:

Na pewno za godziwą kwotę. Kolejka na Kasprowy była symbolem Polski od lat.

Dopytywany o wysokość transakcji szef kancelarii premiera przyznał, że nie zna kwoty. Cena została wynegocjowana - według mojej wiedzy - bardzo dobra - stwierdził.



Wypadek w Sanoku. Auto wjechało w budynek banku

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Środa przyniosła niepokojące informacje z Sanoka. Trzy osoby zostały tam ranne po tym, jak samochód osobowy wjechał w budynek banku przy ulicy Jagiellońskiej.



Ze wstępnych ustaleń wynika że kierowca zderzył się wcześniej z innym samochodem i stracił panowanie nad kierownicą.



Wypadek na Słowacji: Kierowcy z Polski poczekają na proces w areszcie

Sąd w słowackiej Żylinie postanowił w środę, że dwaj polscy kierowcy, którzy przed 10 dniami uczestniczyli w śmiertelnym wypadku w Dolnym Kubinie, trafią do aresztu.



26-letni Łukasz K. jechał czarnym mercedesem z przodu ścigającej się kolumny. Z kolei Adam S. siedział za kierownicą żółtego ferrari.









Jest śledztwo ws. śmierci Piotra Pawłowskiego, prezesa Fundacji Integracja

Dokumentacja medyczna oraz przebieg akcji ratunkowej w domu Piotra Pawłowskiego dają nam prawo podejrzewać, że doszło do błędu medycznego - poinformowała w środę PAP pełnomocnik rodziny zmarłego mec. Beata Bosak-Kruczek.

Jak dodała prokuratura wszczęła we wtorek śledztwo w tej sprawie.



Amerykanie opublikowali raport ws. zdobycia Nanga Parbat przez Mackiewicza i Revol

Dziennik "American Alpine Journal" opublikował w środę raport ws. styczniowej wyprawy Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol na Nanga Parbat (8126 m). Polak zginął podczas schodzenia, a Francuzka została uratowana przez polskich himalaistów atakujących K2.

Dokument zaczyna się od informacji, że 25 stycznia Mackiewicz i Revol dotarli na szczyt niedługo po zachodzie słońca. Nanga Parbat udało się zdobyć zimą dopiero drugi raz w historii. Po raz pierwszy od strony północno-zachodniej. Revol została drugą w historii kobietą, która dokonała tego zimą. Pierwszą była Szwajcarka Marianne Chapuisat, która 10 lutego 1993 roku zdobyła Czo Oju (8201 m).



Śmierć w turystycznym raju. 8 osób zginęło w powodzi na Majorce

Środa przyniosła tragiczne informacje ze świata. 8 osób zginęło, a kolejne 9 uważa się za zaginione po powodzi, jaka po gwałtownej ulewie nawiedziła hiszpańską Majorkę.



Gwałtowne ulewy sprawiły, że ulicami Sant Llorenc na Majorce popłynęły rzeki wody. Prąd porwał samochody.



"Wiedźmin" Netflixa. Wiemy, kto zagra Yennefer i Ciri

A na koniec podsumowania ważna informacja ze świata kultury. Wiemy już, kto wcieli się w dwie głównie kobiecie postaci w serialu Netflixa opartym na bestsellerowych powieściach Andrzeja Sapkowskiego o przygodach Geralta z Rivii. W "Wiedźminie" - poza odtwórcą głównej roli Henrym Cavillem - zagra także Freya Allan i Anya Chalotra.