Gościem Popołudniowej Rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, startujący do europarlamentu z wielkopolskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. Z gościem porozmawiamy m.in. o trwającej kampanii wyborczej, pomyśle wpisania do konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO, relacjach polsko-amerykańskich oraz postępach prac parlamentarnego zespołu do spraw reparacji.

