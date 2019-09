Tragedia w miejscowości Nowy Nart k. Niska na Podkarpaciu: na samochód przewróciło się tam drzewo, zginęła jedna osoba, dwie są ranne. W Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim w wichurach ucierpiały w sumie jeszcze 4 osoby. Pełne ręce roboty mają strażacy: do godziny 16:00 przeprowadzili 3200 interwencji. Bez prądu - jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - jest 125 tysięcy odbiorców.

Powalone przez wichurę drzewo zatarasowało trasę przed małopolskimi Słomnikami / Joanna Zalewska /

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem obowiązują dzisiaj w całym kraju. Do godziny 16:00 strażacy wzywani byli do usuwania skutków wichur 3200 razy. Interwencji lawinowo przybywa od południa.

Najwięcej akcji przeprowadzili strażacy w Wielkopolsce, którzy do godziny 16:00 wyjeżdżali do wezwań ponad 650 razy. Ponad 470 interwencji zanotowano w tym czasie na Dolnym Śląsku - gdzie wiatr m.in. uszkodził dachy 20 budynków mieszkalnych i trzech gospodarczych - a ponad 370 na Śląsku. W Zachodniopomorskiem do godziny 15:00 strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 300 razy, a w Małopolsce ponad 150 razy. Lubuscy strażacy interweniowali od rana ponad 200 razy.

Szalejący wiatr doprowadził do śmiertelnego wypadku na Podkarpaciu: w miejscowości Nowy Nart k. Niska na samochód przewróciło się drzewo, zginęła jedna osoba, dwie są ranne.

Również w lubuskiej miejscowości Bobowicko jedna osoba została poszkodowana, gdy na jej samochód spadło drzewo. Podobny wypadek zdarzył się w miejscowości Nielep w Zachodniopomorskiem.

Wcześniej dwie osoby ucierpiały w lubuskiej wsi Rusinów: tam wiatr przewrócił przyczepę samochodu ciężarowego, po czym najechał na nią inny samochód.

Pozbawionych prądu jest w całym kraju 125 odbiorców. Najwięcej - ponad 70 tysięcy - w Wielkopolsce, 18 tysięcy w Zachodniopomorskiem, 17 tysięcy na Dolnym Śląsku, po 7 tysięcy w Lubuskiem i na Śląsku, 5 tysięcy w Małopolsce, a na Podkarpaciu tysiąc.

"Pogoda jest ekstremalna"

Alerty drugiego stopnia IMGW wydało dzisiaj dla dziewięciu województw i wybrzeża - ostrzeżenia te obejmują: Wielkopolskę, Lubuskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpacie, Małopolskę, Śląsk, południowe i środkowe powiaty Mazowsza i Lubelszczyzny oraz północne powiaty Pomorskiego i Zachodniopomorskiego.

Dla pozostałych województw wydano alerty pierwszego stopnia, choć w przypadku Dolnego Śląska IMGW nie wykluczyło podniesienia go do drugiego.

Bardzo silny sztorm na Bałtyku, osiągający w porywach nawet do 10 stopni w skali Beauforta, na lądzie porywy wiatru mogą mieć prędkość do 100 km/h, więc pogoda jest ekstremalna. Należy przedsięwziąć bardzo poważne środki ostrożności - powiedział reporterce RMF FM Anecie Łuczkowskiej Jacek Probucki z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

Daniel Mucha, rzecznik wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, radzi zaś w rozmowie z Mateuszem Czmielem, jak chronić się w czasie wichur: Usunąć z balkonów, tarasów, parapetów przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, bezwzględnie unikać schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi, a także lekkimi konstrukcjami typu wiaty przystankowe.