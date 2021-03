„W Izraelu jest kolorowo i słonecznie. Otwierają się knajpy i kultura. Przypomnijmy, że miejsca kultury w Izraelu były zamknięte od niemal roku” – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Karolina Przewrocka-Aderet. „Świat tutaj, w Izraelu, bardzo ciężko przeżył trzy lockdowny. To, co się w tej chwili dzieje przypomina wielką popandemiczną imprezę. Ludzie tańczą na ulicach i cieszą się, że można wchodzić do środka knajp” – dodała polska dziennikarka mieszkająca w Izraelu.

