Płonie hala z rozpuszczalnikami w Czeluścinie (powiat gostyński) w Wielkopolsce. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

/ RMF FM

Informacja o pożarze dotarła do strażaków przed godz. 10:30. Wiadomo, że objął on halę o powierzchni 450 metrów kwadratowych

W hali znajdowała się ślusarnia. Przed godz. 11 ogień został opanowany i już się nie rozprzestrzenia.



W akcji gaśniczej uczestniczy kilkudziesięciu strażaków. Nie ma informacji, by dym stanowił zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Mimo to straż apeluje o nieotwieranie okien i niepodchodzenie do miejsca zdarzenia.

