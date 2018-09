W meczu drugiej rundy mistrzostw świata Polska wygrała z Serbią 3:0 (25:17, 25:16, 25:14). To zwycięstwo oznacza, że biało-czerwoni awansują do najlepszej szóstki mistrzostw. Teraz nasza drużyna przenosi się do Turynu, gdzie będzie rozegrana finałowa faza turnieju.

Reprezentacja Polski podczas meczu z Serbią / Maciej Kulczyński /PAP

REKLAMA