Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz ogłosił w poniedziałek, że Polska uznaje Juana Guaido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli. Początek tygodnia przyniósł także informację, że jeszcze nigdy wcześniej Polska nie była tak blisko zniesienia wiz do USA. Głośno było też o nowej partii Roberta Biedronia. Polityk nie chciał wyjawić, kto finansuje Wiosnę, ale zapowiedział ujawnienie sprawozdania finansowego. Smutne wieści ze świata sportu: zmarł legendarny skoczek narciarski Matti Nykaenen. Oto nasze podsumowanie dnia.

Polska uznaje Juana Guaido. Wspólne oświadczenie Unii zablokowały Włochy

Polska uznaje Juana Guaido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli - ogłosił w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.

Guaido, lider opozycji i przewodniczący parlamentu Wenezueli, 23 stycznia - na fali masowych manifestacji przeciwko rządom socjalistycznego prezydenta Nicolasa Maduro, wybranego w niespełniających demokratycznych standardów wyborach - ogłosił się tymczasowym prezydentem. Natychmiast uznały go m.in. Stany Zjednoczone.

W poniedziałek jako pierwsze kraje UE przejęcie władzy przez Guaido uznały: Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Portugalia, Austria, Dania, Łotwa, Niemcy, Holandia i Litwa.



Wspólnego stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie nie udało się jednak uzgodnić. Na uznanie Guaido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli nie zgodziły się prorosyjsko nastawione Włochy i zablokowały wspólne oświadczenie w tej sprawie.



Kto finansuje partię Wiosna? Wymijająca odpowiedź Biedronia

Robert Biedroń nie chce powiedzieć, kto finansuje jego nową partię Wiosna - zapowiada, że pod koniec roku zostanie ujawnione sprawozdanie finansowe.

Takie są reguły prawne, zobowiązuje nas do tego ustawa, nie możemy ujawniać informacji finansowej wcześniej - ucina polityk.

Założyciel i lider partii Wiosna Robert Biedroń podczas pierwszej konwencji regionalnej ugrupowania / Grzegorz Michałowski / PAP

Ardanowski: Twierdzenie, że na rynki trafiło mięso z chorych krów, to nadużycie

Polskie rolnictwo funkcjonuje w rozbiciu, bez powiązań strukturalnych, relacje między rolnikami i przetwórcami są pozrywane, nie ma właściwie żadnego obszaru dyskusji między producentami a konsumentami, nie ma dyskusji o relacjach między polską produkcją rolną, a handlem i dystrybucją- mówił Ardanowski na konferencji prasowej.

Jak dodał, powstała więc propozycja stworzenia instytucji dialogu społecznego w rolnictwie, tak by rozwiązać problemy między grupami interesariuszy w całym łańcuchu od producenta do konsumenta. Chcemy, żeby ta zinstytucjonalizowana forma dialogu nazywała się "Porozumieniem rolniczym" - powiedział Ardanowski. Chodzi o to, żeby rozpocząć debatę nad zmianami w polskim rolnictwie - zaznaczył minister.

Matti Nykaenen nie żyje. Legendarny skoczek miał 55 lat

Zmarł legendarny skoczek narciarski Matti Nykaenen. Czterokrotny mistrz olimpijski, który od lat zmagał się z uzależnieniem od alkoholu miał 55 lat. Przyczyny śmierci nie są znane.



Polak skazany na dożywocie w Emiratach. "Będę walczyć o wolność"

Artur Ligęska, instruktor fitness poinformował na nagraniu umieszczonym na portal YouTube, że sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich skazał go na dożywocie.

Mężczyzna został zatrzymany 9 miesięcy temu i usłyszał zarzuty posiadania oraz zażywania metamfetaminy. Od tamtej pory przebywał w więzieniu.

28 stycznia ogłoszono wyrok. "Wszedłem na salę pełen optymizmu, bo myślałem, że za chwileczkę będę wolny. Niestety, po 5 sekundach usłyszałem dwa słowa od sędziego: "Artur, dożywocie". Sędzia się nawet na mnie nie popatrzył" - mówi Ligęska.





We wraku samolotu, którym leciał Emiliano Sala znaleziono ciało

We wraku samolotu, którym leciał argentyński piłkarz Emiliano Sala znaleziono ciało - podaje portal BBC powołując się na brytyjską agencję badania wypadków lotniczych. Szczątki maszyny zostały znalezione w niedzielę wieczorem przez prywatną firmę detektywistyczną.



Miller o Wiośnie: Partia niekompletna

"Ta nazwa sugeruje pewną sezonowość. Jak wiemy, wiosna trwa najwyżej kwartał. Jak będzie, zobaczymy" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller pytany o partię Wiosna - nowe ugrupowanie Roberta Biedronia. "Mam wrażenie, że to jest partia niekompletna. W wystąpieniu Roberta Biedronia nie było nic na temat polityki zagranicznej, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Nie było nic na temat Unii Europejskiej, co jest tym bardziej dziwne, że przecież za chwilę będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie było nic na temat systemów podatkowych, polityki historycznej, praw pracowniczych..." - wyliczał.

Emilewicz o rozporządzeniach do ustawy prądowej: Jest mała zadyszka

"Mamy zamiar przejmować się każdym, nie tylko Kowalskim, ale też samorządem i małym przedsiębiorcą. Rozporządzeń jeszcze dzisiaj nie mamy, ale to jest ekstraordynaryjna sytuacja. Mamy wzrost o 60 proc. cen kosztu uprawnień do emisji CO2 i w sposób gwałtowny oraz szybki politycy reagują" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, pytana o ustawę prądową. "Na koniec marca cały instrument refinansowania powinien być już gotowy" - dodała.

W tym tygodniu zapadnie kluczowa dla Polski decyzja państw UE ws. Nord Stream 2

Jeszcze w tym tygodniu zapaść ma kluczowa dla Polski decyzja krajów Unii Europejskiej ws. Nord Stream 2. Przewodnicząca obecnie w UE Rumunia zamierza poddać pod głosowanie unijnych ambasadorów zmiany w dyrektywie gazowej, które mogłyby opóźnić lub wręcz zablokować rosyjski gazociąg.

Po stronie Polski stoi 12 państw. Kluczowe jest jednak stanowisko Francji, Włoch i Hiszpanii. Jeśli którykolwiek z tych krajów poprze Niemcy, wokół których skupiają się zwolennicy Nord Stream 2, to zmiany blokujące gazociąg nie przejdą. Ryzyko porażki jest więc duże.

Polska jeszcze nigdy nie była tak blisko zniesienia wiz do USA

Tylko 3,99 procent odmów przyznania Polakom wiz do Stanów Zjednoczonych w 2018 roku - takie dane opublikował właśnie Departament Stanu USA. Oznacza to, że jeszcze nigdy wcześniej Polska nie była tak blisko zniesienia wiz do USA.

Polska jeszcze nigdy nie była tak blisko zniesienia wiz do USA / Pixabay

Mosbacher: Nie mogę usprawiedliwić faktu, że nie byliście objęci programem bezwizowym Michał Dukaczewski /RMF FM

Gang Polaków handlował ludźmi i wyłudzał zasiłki. Międzynarodowa akcja policji

Polscy policjanci wzięli udział w akcji zatrzymania w Wielkiej Brytanii osób, które zajmowały się wyłudzaniem zasiłków socjalnych i handlem ludźmi. Większość zatrzymanych to Polacy. Gang mógł wyłudzić nawet kilka milionów funtów.

"Grypa pocztowych gołębi". Pracownicy Poczty Polskiej idą na L4

Pracownicy Poczty Polskiej, wzorem policjantów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i nauczycieli idą na zwolnienia L4. Chcą w ten sposób wywalczyć wyższe płace. Protest rozszerza się z dnia na dzień, obejmuje już co najmniej kilkanaście miast.



Zagumny: To moje zadanie, żeby polska liga była najlepsza w Europie

Tournee po polskich klubach, znalezienie sponsora tytularnego dla ligi kobiet i ujednolicenie kontraktów tak, by nie powtórzyła się sytuacja Magdaleny Stysiak - to główne plany nowego prezesa Polskiej Ligi Siatkówki Pawła Zagumnego.

Były reprezentant Polski i mistrz świata wygłosił przed dziennikarzami krótkie expose i zadeklarował ciężką pracę na rzecz podniesienia poziomu klubowej siatkówki w naszym kraju.