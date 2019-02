„Mamy zamiar przejmować się każdym, nie tylko Kowalskim, ale też samorządem i małym przedsiębiorcą. Rozporządzeń jeszcze dzisiaj nie mamy, ale to jest ekstraordynaryjna sytuacja. Mamy wzrost o 60 proc. cen kosztu uprawnień CO2 i w sposób gwałtowny oraz szybki politycy reagują” – mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, pytana o ustawę prądową. „Na koniec marca cały instrument refinansowania powinien być już gotowy” – dodała.

Jadwiga Emilewicz / Jacek Turczyk / PAP

Zapytana o to, czemu są takie opóźnienia w przygotowaniu rozporządzeń, minister przyznała, że "jest mała zadyszka". "Mam nadzieję, że bardzo szybko ją przezwyciężymy. Ja przygotowuje nieco alternatywne rozwiązanie, niezależne od tego, które sprawia, że ceny energii produkowane w konwencjonalnych źródłach rosną tak jak rosną. Przygotowujemy rozwiązania dla przedsiębiorców i samorządów, by uniezależnić się od wahania cen kosztów uprawnień do emisji CO2" - mówiła rozmówczyni Marcina Zaborskiego.

"W ciągu tego sezonu budowlanego jesteśmy w stanie postawić farmy fotowoltaiczne i na naszych domach, i dla przedsiębiorców małych oraz średnich, i na szpitalach, i szkołach samorządowych. Po to, by te koszty były radykalnie niższe i co więcej, by było źródłem dodatkowych dochodów dla tych wszystkich podmiotów" - mówiła Emilewicz.

Minister została także zapytana o sprawę mediów publicznych. "Media publiczne mają swoją funkcję i misję. Jeśli jej nie spełniają, to powinniśmy kwestionować sposób zarządzania tymi mediami, czy jest właściwy czy nie" - powiedziała.

Według Jadwigi Emilewicz, w Polsce "mamy zdemolowany system finansowania" mediów publicznych. "Mamy zdemolowany system finansowania mediów publicznych. Powinniśmy powrócić do opłat abonamentów, bo media publiczne nie mogą uzależnione od przerywania ważnych programów blokami reklamami. Powinny mieć zdolność do prowadzenia programów misyjnych, które być może nie biją rekordów oglądalności, ale powinny być dostępne, ponieważ mają ważne funkcje kulturowe i społeczne" - mówiła.

"Ja chciałabym widzieć sytuację, w której media publiczne mają wystarczające siły i środki, by sprawować funkcję publiczną" - zaznaczyła.

Emilewicz o mężu za kierownicą ministerialnej limuzyny: To się więcej nie powtórzy

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski pytał swojego gościa o sytuację, którą opisywał dziennik "Fakt". Mąż Jadwigi Emilewicz siedział za kierownicą ministerialnej limuzyny. "Opinia prawna, którą mamy w ministerstwie, mówi o tym, że członek rodziny, małżonek, nie jest osobą trzecią, ale oczywiście ponieważ to była rzecz, która jakoś tam szczególnie pobudzała wyobraźnię, to wydarzenie miało charakter incydentalny i ono się już więcej nie powtórzy" - zadeklarowała minister przedsiębiorczości i technologii. "To była sytuacja poranna, 15 minut, za które płacę ministerstwu, które mogę spędzić odwożąc dzieci do przedszkola czy szkoły, która znajduje się bardzo nie po linii przejazdu do pracy" - tłumaczyła.

Emilewicz była też pytana o możliwe rozluźnienie przepisów o zakazie handlu w niedziele. "Nie ma takiej sytuacji, w której pod wpływem danych nie zmienia się decyzji wcześniej podjętych. Tu mamy pewne bazowe dane" - stwierdziła minister. "Jeśli drobni, mali właściciele sklepów jasno zakomunikują i powiedzą, że dla nich jest to istotne rozszczelnienie nieco tego systemu i że model obowiązujący na przykład w ubiegłym roku był wystarczający, (...) to wówczas pewnie możliwa jest korekta ustawowa" - mówił gość RMF FM.

Wideo youtube

POSŁUCHAJ ROZMOWY MARCINA ZABORSKIEGO Z JADWIGĄ EMILEWICZ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Marcin Zaborski, RMF FM: Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wiceszefowa partii Porozumienie. Dobry wieczór.



Jadwiga Emilewicz: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panie redaktorze.



Pewnie lubi pani wiosnę?



Tak, zwłaszcza, że w Krakowie wiosna kojarzy się ze Szlachetną Paczką, od lat nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Także...



A teraz Robert Biedroń próbuje nas przekonać, żeby się z nim wiosna kojarzyła i mówi: Jesienią chcę być i będę premierem.



Między nami mówiąc byłam bardzo zaskoczona tą nazwą, właśnie dlatego, że ja mam konotacje jednoznaczne, związane ze Szlachetną Paczką, z księdzem Stryczkiem i z wielką akcją charytatywną organizowaną wiele lat przez kościół katolicki. Partia, która bardzo jasno ideowo stara się odżegnać od kościoła - to dość ciekawa wolta, ciekawe czy się uda. Pytanie, co Robert Biedroń zrobi podczas jesiennych wyborów parlamentarnych, chyba że jest to partia jednego sezonu, jednej wiosny i tylko wyborów europejskich...



Zapowiada, że wbije się klinem między PO i PiS i tu ciekawostka - nie jest to pierwszy polityk, który tak mówi, który chce tę wojnę polsko-polską przełamać... Coś pani przeczytam: "Szanowni Państwo, dwie główne partie podzieliły między siebie scenę polityczną. Traktują programy w kategoriach czystego PR-u. Są gotowe zmieniać te programy pod kątem sondaży czy pod presją oczekiwań mediów. Polacy mają dość takiej polityki". Ma pani pomysł, kto mógł tak napisać?

Jeżeli są to zdania, które dobrze pamiętam, to są to zdania, które w podobny sposób formułowałam kilka lat temu w swoim własnym tekście.



No właśnie, podpisywał się pod tymi słowami Jarosław Gowin i środowisko z nim związane - między innymi pani. Jarosław Gowin, który po krytyce PiS dołączył do rządu PiS.



No to jest inna sytuacja. Przypominam, ja wiele razy tłumaczyłam i mówiłam o tym tekście, on powstał w czasie traumy i tragedii narodowej po katastrofie smoleńskiej, kiedy przypomnę, podstawową tezą tego tekstu było oczekiwanie - z mojej strony, osoby, która straciła w tym samolocie naprawdę kilku bliskich przyjaciół, na to, żebyśmy zajęli się jak najszybciej wyjaśnieniem przyczyn tego wypadku i tej tragedii narodowej, bo...

Tym hasłem posługiwaliście się państwo, kiedy tworzyliście nową partię polityczną. To się nazywało wtedy Polska Razem Jarosława Gowina, potem powstało...



Tak jest. A wcześniej jeszcze inicjatywa "Godzina dla Polski", przypominam, apelując do tego, że warto dla Polski pracować po to, żeby tę politykę i polityczność odczarować dla Polaków na nowo - że warto zajmować się polityką.



To o tej pracy porozmawiajmy teraz, bo to chyba dobry moment, pani minister. Do ustawy, która miała zablokować podwyżki cen prądu wciąż nie ma rozporządzeń, chociaż już dokładnie miesiąc temu Ministerstwo Energii ogłaszało, że pracuje nad takimi rozporządzeniami. Czy rząd sobie z nas w tej sprawie żartuje?



Dwie rzeczy. Po pierwsze - 28 grudnia nowelizowano, czy też wprowadzono poprawki, Sejm wprowadził poprawki do ustawy przygotowanej przez rząd i myślę, że ona ma swoje zasadnicze dwie części...



To było ponad miesiąc temu.



Pierwsza część, która dotyczy każdego z konsumentów, każdego, kto prąd kupuje - pana redaktora i mnie. I w tym zakresie udało się dwoma bardzo istotnymi ruchami tę redukcję podwyżki wprowadzić. Która wynika z...



Tak pani mówi, a ja dostałem rachunek z nowymi stawkami, wyższymi stawkami za prąd. Co mam z tym rachunkiem zrobić? Wyrzucić do kosza?



Wkrótce cała treść rozmowy