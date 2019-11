Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło nowych kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Robert Jastrzębski, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Taką informację przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. "Teraz wnioski trafią do Komisji Sprawiedliwości w celu zaopiniowania" - zapowiedział.

Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz / Leszek Szymański / PAP



Kandydatury Pawłowicz i Piotrowicza zostały po raz pierwszy przedstawione już 4 listopada. Wtedy trzecią kandydatką była Elżbieta Chojna-Duch. Kandydatury trzeba było jednak zgłosić na nowo - wynika to m.in. z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

Jak wygląda wybór sędziów TK?

Kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazuje Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. W TK zasiada łącznie 15 sędziów. Sejm wybiera sędziego TK na dziewięcioletnią kadencję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. By objąć funkcję, nowy sędzia musi być zaprzysiężony przez prezydenta Rzeczpospolitej.



Po wyborze trojga nowych sędziów w Trybunale wciąż pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL. Chodzi o Leona Kieresa (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 roku) oraz Małgorzatę Pyziak-Szafnicką (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 roku).



Prezesa TK wybiera się na 6 lat - od grudnia 2016 prezesem Trybunału jest Julia Przyłębska.