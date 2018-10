Znamy sondażowe wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych! Polacy wybierali w nich wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast, radnych wojewódzkich, powiatowych i dzielnicowych oraz gminnych (w tym miejskich). Druga tura odbędzie się 4 listopada. Wyniki pochodzą z sondażu IPSOS dla TVP. Oficjalne wyniki wyborów mamy poznać najpóźniej w środę.

00:15

Koalicja Obywatelska dominuje wśród posiadaczy wyższego wykształcenia. Na komitet Platformy i Nowoczesnej zagłosowało 33,4 proc. osób, które zadeklarowały, że posiadają licencjat lub wykształcenie wyższe. Na 23,1 proc. poparcia w tej grupie mógł z kolei liczyć PiS, a na trzecim miejscu znalazło się PSL z wynikiem 14,5 proc.



23:59

W niedzielnych wyborach samorządowych na PiS najwięcej wyborców głosowało na wsiach - 39,3 proc. PiS przeważa też w miastach do 50 tys. mieszkańców - mogło tu liczyć na poparcie 30,4 proc. wyborców, a druga z kolei Koalicja Obywatelska - 23,9 proc.

Koalicja Obywatelska wygrała natomiast wybory w większych miastach: w zależności od wielkości ośrodka głosowało na nią od 23,9 proc. (w miastach do 50 tys. mieszkańców) do 46 proc. (w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców).

Na wsiach drugą lokatę zdobyło PSL z wynikiem 23,7 proc., a Koalicja Obywatelska była trzecia z wynikiem 13,5 proc.

23:52

23:45

Będziemy budować koalicję, jestem umówiony na jutro z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zrobimy wszystko, by móc kontynuować tę koalicję, która od 12 lat funkcjonuje w sejmikach- zadeklarował Schetyna w rozmowie z dziennikarzami po ogłoszeniu sondażowych wyników niedzielnych wyborów. Jego zdaniem Polacy w niedzielnych wyborach pokazali, że chcą by Platforma kontynuowała tę koalicję. I tak przyjmuję ten wynik wyborczy, który razem daje nam - PSL-owi i Koalicji Obywatelskiej sporo powyżej 40 proc.- zaznaczył Schetyna.



23:38

Nie będzie koalicji z PiS w sejmikach województw, bo nie wchodzi się w koalicję z partią antysamorządową, a taką partią jest PiS - oświadczył lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.



Ja to mówiłem wprost od samego początku, że nie będzie takich koalicji, bo nie wchodzi się w koalicje z partią antysamorządową, a antysamorządową partią jest dzisiaj PiS- odpowiedział Kosiniak-Kamysz. Według niego PiS jest partią, która niszczy polski samorząd. I też chciała słowami swojej rzeczniczki wyeliminować inną formację życia publicznego, to jest po prostu niegodne- zaznaczył.



23:25

Im wyborca starszy, tym chętniej głosował na PiS w wyborach do sejmików wojewódzkich: w grupie 60+ partię rządzącą wskazało ponad 41 proc. badanych przez Ipsos, a w grupie 18-29 proc. - 23,3 proc. Odwrotnie sytuacja wygląda wśród wyborców Razem, Kukiz'15 i Ruchu Narodowego.



>>>IPSOS: IM STARSZY WYBORCA, TYM CZĘŚCIEJ GŁOSUJE NA PIS<<<



23:08

Rozmowa reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego z Rafałem Trzaskowskim.



Reporter RMF FM Mariusz Piekarski rozmawia z Rafałem Trzaskowskim Karolina Bereza /RMF FM

23:02

Radość w sztabie Hanny Zdanowskiej, która ponownie została wybrana na prezydenta Łodzi.



Radość w sztabie Hanny Zdanowskiej Agnieszka Wyderka /RMF FM

22:49

W porównaniu z poprzednimi wyborami, PiS zyskał pierwsze miejsce w czterech sejmikach - lubelskim, świętokrzyskim, śląskim i dolnośląskim.



Porównanie zwycięzców w poszczególnych sejmikach / RMF FM / RMF FM

22:44

W skali całego kraju w sejmikach PiS zdobył 32,3 procent głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 24,7 proc. Trzeci był PSL, czwarty Kukiz'15, a na piątym miejscu kandydaci bezpartyjni.



Sondażowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich / RMF FM / RMF FM

22:41

Według sondażu, frekwencja w wyborach wyniosła 51,3 procent. Jeżeli ten wynik się potwierdzi, to będzie ona najwyższa w historii wyborów samorządowych.



Frekwencja / RMF FM / RMF FM

22:32

Jak donosi nasz dziennikarz Patryk Michalski, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości pojawił się szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.



22:30

Na swoim Twitterze Patryk Jaki pogratulował zwycięstwa w Warszawie Rafałowi Trzaskowskiemu.



Jaki gratuluje Trzaskowskiemu TVN24/x-news

22:22

Platforma ePUAP zadziałała prawidłowo, wniosek nie mógł zawierać innych załączników niż określone w ustawie; weryfikacja była zadaniem gmin - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodał, że nie wszystkie gminy realizowały procedurę prawidłowo.

Zaznaczył, że w niektórych przypadkach problemem było późne złożenie wniosku o dopisanie do listy wyborców. Jak podawały w niedzielę media, wiele osób, które składały wnioski o dopisanie do rejestru wyborców online przez rządową stronę obywatel.gov.pl., dowiedziało się na miejscu, że nie mogą głosować.

Szef resortu cyfryzacji powiedział w niedzielę wieczorem, że te przypadki są analizowane. Jeżeli ktoś dostał decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, to po decyzji i konsultacjach przewodniczącego komisji z urzędnikami gminy - była mowa o tym na konferencji PKW - powinno to być naprawione - powiedział Zagórski. Dodał, że jeden z takich przypadków dotyczył wiceminister Wandy Buk.

22:12

Według danych Ipsos w pierwszej trójce komitetów w 12 województwach (kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) obok PiS i Koalicji Obywatelskiej znalazło się PSL.

W dwóch województwach - dolnośląskim i lubuskim - miejsce na podium wywalczyli, według sondażu Ipsos, Bezpartyjni Samorządowcy, a w jednym - SLD Lewica Razem (śląskie) i Mniejszość Niemiecka (opolskie).

22:08

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w 9 sejmikach wojewódzkich. W 7 z nich zwyciężyła Koalicja Obywatelska.





Zwycięzcy w poszczególnych sejmikach wojewódzkich / RMF FM / RMF FM

22:00

Chciałem podziękować serdecznie wszystkim warszawiankom i warszawiakom, bo to dzięki nim dzisiaj mogę świętować ten sukces, mamy nadzieję, że wyniki sondaży się potwierdzą - mówił kandydat KO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski po przedstawieniu sondażowych wyników wyborów samorządowych.

21:55

Państwowa Komisja Wyborcza: Prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższą frekwencję w historii wyborów samorządowych - przeszło 50 procent.



21:51

Wszystko wskazuje na to, że to najlepszy wynik naszej formacji od wielu lat tutaj; czasem szklanego sufitu nie da się przebić, ale dopóki walczysz jesteś zwycięzcą - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki.



21:48

W całej Polsce frekwencja wyniosła 51,3 procent głosów. Najaktywniejsi byli wyborcy w województwach: mazowieckim i świętokrzyskim.





Frekwencja ze względu na województwa / RMF FM / RMF FM

21:44

W Krakowie będzie druga tur, w której zmierzy się Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann. Ten mój wynik, który jest lepszy niż bywały w pierwszych turach w poprzednich latach, prawie 44 proc., to takie "mickiewiczowskie" trochę - powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tuż po ogłoszeniu wyników wyborów opartych o sondaż exit poll.



Podziękował wszystkim, którzy na niego głosowali. To też świadczy o tym, że jestem odbierany tak jak zapowiadałem: jestem osobą, która chce ze wszystkimi pracować, obojętnie jakiej są barwy - powiedział.



Majchrowski apelował o wysoką frekwencję także w drugiej turze wyborów. Od tego zależy, jaki będzie Kraków, a dobrze, żeby był taki jak większość innych miast - mówił.



21:40

Mamy też pierwsze dane dotyczące wyborów do poszczególnych sejmików wojewódzkich. W 9 województwach wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a 7 triumfowała Koalicja Obywatelska.



Dolnośląskie - PiS

Kujawsko-Pomorskie - KO

Lubelskie - PiS

Lubuskie - KO

Łódzkie - PiS

Małopolska - PiS

Mazowieckie - PiS

Opolskie - KO

Podkarpacie - PiS

Podlaskie - PiS

Pomorskie - KO

Śląskie - PiS

Świętokrzyskie - PiS

Warmińsko - mazurski - KO

Wielkopolskie - KO

Zachodniopomorskie - KO

21:36

Musimy zachować spokój, ale jeśli to, co jest w tej chwili, będzie potwierdzone, przynajmniej generalnie (...), to będziemy mogli starać o władze w wielu miejscach, jeżeli chodzi o sejmiki samorządowe. Będziemy mogli w pewnych ważnych miastach walczyć w drugiej rundzie i jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku, także po to, by w ostatnich momentach przed wyborami nie spadały na nas różne ciosy - mówił tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.



Zaznaczył, że bardzo by chciał, żeby kolejne wybory w Polsce przebiegały w lepszej atmosferze. Żeby tego co nazywa się w nowopolszczyźnie fake newsem było, dużo, dużo mniej - dodał prezes PiS.



21:30

W Kielcach wygrywa Bogdan Wenta - 35,8 procent głosów. Do drugiej tury wchodzi też Wojciech Lubawski - 29,6 procent głosów.





Sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Kielc / RMF FM / RMF FM

21:26

We Wrocławiu zwycięża Jacek Sutryk - 50,1 procent głosów. Drugie miejsce zajmuje Mirosława Stachowiak-Różecka, 27,8 proc.



Sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Wrocławia / RMF FM / RMF FM

21:22

W Białymstoku wygrywa Tadeusz Truskolaski - 51,6 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Jacek Żalek z wynikiem 32,5 procenta głosów.





Sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Białegostoku / RMF FM / RMF FM

21:20

W Katowicach wygrywa Marcin Krupa z wynikiem 51,1 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Jarosław Makowski - 24,4 proc. Trzeci jest Jarosław Gwizdak 11,1.





Sondażowe wyniki w Katowicach / RMF FM / RMF FM

21:18

W Lublinie z wynikiem 59,7 proc. wygrywa Krzysztof Żuk. Na drugim miejscu znalazł się Sylwester Tułajew z wynikiem 33,2 proc.

Sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Lublina / RMF FM / RMF FM

21:13

Poznań: Jacek Jaśkowiak, z wynikiem 56,6 proc., wygrywa w pierwszej turze. Drugie miejsce zajął Tadeusz Zysk 22,2, a trzeci był Tomasz Lewandowski, 7,4 proc.



Sondażowe wyniki wyborów na prezydenta Poznania / RMF FM / RMF FM

21:10

W Łodzi wygrywa Hanna Zdanowska, która uzyskuje 70,1 procent głosów. Waldemar Buda uzyskał wynik 24,2 proc.



Sondażowe wyniki wyborów w Łodzi / RMF FM / RMF FM

21:08

Gdańsk: do drugiej tury przechodzą Paweł Adamowicz - 36,7 proc. i Kacper Płażyński - 32,3 proc. głosów.





Sondażowe wyniki w Gdańsku / RMF FM / RMF FM

21:05

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju:



PiS - 32,3 proc

Koalicja Obywatelska -24,7 proc

PSL - 16,6 proc

Kukiz'15 - 6,3 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 6,3 proc.

SLD-Lewica Razem - 5,7 proc.

21:03

W Krakowie będzie druga tura wyborów. Jacek Majchrowski uzyskał 43,7 procent głosów, Małgorzata Wassermann 33,6 proc., a Łukasz Gibała 16,8.

Sondażowe wyniki w Krakowie / RMF FM / RMF FM

21:01

Frekwencja wyniosła 51,3 procent głosów.



21:00

W Warszawie wszystko jasne! Rafał Trzaskowski z wynikiem 54,1 procent głosów wygrywa wybory na prezydenta stolicy. Patryk Jaki zajmuje drugie miejsce z wynikiem 30,9 proc.

Sondażowe wyniki w Warszawie / RMF FM / RMF FM

20:40

O godzinie 13:30 PKW informowała, że trzy osoby zostały zatrzymane. Chodziło o przypadki wyniesienia kart z lokalu wyborczego, zniszczenia ich lub używania w lokalu wyborczym słów uznanych za obelżywe.



20:24

Jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie najwyższa frekwencja jest w Warszawie - 47 procent, oraz w Gdańsku - 43 procent.

Najwięcej uprawnionych - bo 64 proc. - wzięło udział w głosowaniu w gminie Aleksandrów (powiat piotrkowski, województwo łódzkie).



Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego PKW ocenił, że "jest to dobra wiadomość, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą", ponieważ - jak mówił - cztery lata temu frekwencja o godz. 17.30 wynosiła 39,28 proc. W tej chwili frekwencja jest wyższa o 2,37 proc., czyli ok. 650 tys. osób więcej głosowało dzisiaj, porównując do poprzednich wyborów - dodał.



20:10

21 października po zakończeniu ciszy wyborczej - TVP, TVN i Polsat podadzą wyniki wyborów samorządowych oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych.



Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji wyborczej oraz wynikach poszczególnych kandydatów na prezydentów w 10 miastach Polski - Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Białymstoku i Kielcach.



Badanie przeprowadzi firma Ipsos przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi.

20:04

Policja zgłosiła, że według stanu na godzinę 16 zanotowano 595 przestępstw i wykroczeń związanych z ciszą wyborczą - podała w niedzielę PKW. Wcześniej informowano, że trzy osoby zostały zatrzymane, m.in. z powodu niszczenia kart do głosowania.



"Jeżeli chodzi o wykroczenia z kodeksu wyborczego, najwięcej incydentów dotyczyło uszkadzania ogłoszeń - było ich 36, a z kodeksu wykroczeń 45 incydentów niedozwolonej agitacji wyborczej" - poinformował członek PKW Arkadiusz Despot-Mładanowicz.



Dodał, że jeśli chodzi o przestępstwa, "spora ilość dotyczyła przestępstw przeciwko kartom do głosowania, zniszczeń tych kart, wyrzucania do kosza, prób wyniesienia kart do głosowania czy zgniecenia karty".



20:02

Zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak podał, że najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim - 45,31 proc. Na drugim miejscu znalazło się woj. świętokrzyskie - 43,95 proc., a na trzecim woj. podlaskie - 42,97 proc.



Najmniej osób zagłosowało do tej pory w województwie opolskim - 37 proc.

PKW podaje dane o frekwencji o godz. 17 TVN24/x-news

19:59

Dane dotyczące frekwencji przez cały dzień podawała Państwowa Komisja Wyborcza. O godzinie 17:00 zagłosowało 41,65 proc. uprawnionych.



19:55

Wielu wyborców alarmuje, że mimo dopisania się do rejestru wyborców, nie mogli oni zagłosować w lokalu wyborczym. To osoby, które składały wniosek online przez rządową stronę obywatel.gov.pl.



