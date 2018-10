Jacek Jaśkowiak będzie rządził w Poznaniu przez kolejną kadencję - wynika z sondażu Ipsos dla TVP. Według badania zdobył 56,6 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazł się Tadeusz Zysk - 22,2 proc.



Tadeusz Zysk /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Na kolejnych miejscach znaleźli się Tomasz Lewandowski - 7,5 proc., Jarosław Pucek - 6,9 proc., Dorota Bonk-Hammermeister - 3,6 proc., Przemysław Jakub Hinc - 1,7 proc., Wojciech Bratkowski - 1,5 proc.





Przede wszystkim chciałbym podziękować tym koleżankom i kolegom z rady miasta, którzy przez 4 lata razem ze mną i z moimi zastępcami zmieniali Poznań. Zmieniali Poznań na miasto otwarte, na miasto tolerancyjne, na miasto w którym każdy może czuć się dobrze - powiedział Jaśkowiak.



To są na razie wstępne wyniki; poczekajmy na te końcowe. Gdyby się te wyniki potwierdziły, już po przeliczeniu głosów, to z jednej strony cieszę się, bo to jest bardzo silny mandat, ale to też jest jeszcze większe zobowiązanie wobec mieszkańców Poznania - podkreślił.

Zysk: Życzę prezydentowi, aby wywiązał się ze wszystkich zobowiązań



Mamy drugi wynik ale to jest wynik nas niezadowalający. Rzadko się zdarza żeby w pierwszej turze pokonać prezydenta. Wierzyliśmy - nie udało się. Życzę prezydentowi, aby wywiązał się ze wszystkich zobowiązań. Ja oddaję się do dyspozycji poznaniaków - powiedział Tadeusz Zysk po ogłoszeniu sondażowych wyników. Tak chcieli poznaniacy i trudno mieć o to pretensje. Ja byłem przekonany, że będzie inaczej. Działaliśmy inaczej, byłem przekonany co do nowego otwarcia w Poznaniu - dodał.