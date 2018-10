Państwowa Komisja Wyborcza podała nowe informacje dot. frekwencji w wyborach samorządowych. Wynika z nich, że do godz. 17 zagłosowało 41,65 proc. uprawnionych.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

4 lata temu frekwencja o godz. 17:30 wynosiła 39 procent.



Zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak podał, że najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim - 45,31 proc. Na drugim miejscu znalazło się woj. świętokrzyskie - 43,95 proc., a na trzecim woj. podlaskie - 42,97 proc.



Najmniej osób zagłosowało do tej pory w województwie opolskim - 37 proc.



PKW podała też frekwencję w miastach wojewódzkich. Najwyższa była w Warszawie - 47 proc., Gdańsku - 43 proc. i w Olsztynie - 42 proc.



PKW nie otrzymała żadnych informacji, które by wskazywały na to, że cisza wyborcza będzie przedłużona, czyli szansa jest taka, że o godzinie 21.00 zakończy się głosowanie - powiedział wiceprzewodniczący PKW Sylwester Marciniak.





Jak wcześniej informowała Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12:00 swój głos w całym kraju oddało 15,62 proc. uprawnionych.





Przestępstwa i wykroczenia

Członkowie PKW na konferencji prasowej / Marcin Obara / PAP

Według stanu na godzinę 16 zanotowano 595 przestępstw i wykroczeń związanych z ciszą wyborczą - podała PKW. Wcześniej informowano, że trzy osoby zostały zatrzymane, m.in. z powodu niszczenia kart do głosowania.

Jeżeli chodzi o wykroczenia z kodeksu wyborczego, najwięcej incydentów dotyczyło uszkadzania ogłoszeń - było ich 36, a z kodeksu wykroczeń 45 incydentów niedozwolonej agitacji wyborczej - poinformował członek PKW Arkadiusz Despot-Mładanowicz. Dodał, że jeśli chodzi o przestępstwa, "spora ilość dotyczyła przestępstw przeciwko kartom do głosowania, zniszczeń tych kart, wyrzucania do kosza, prób wyniesienia kart do głosowania czy zgniecenia karty".

PKW poinformowała także, że w zabezpieczeniu wyborów, według stanu na godz. 16, brało udział 41 108 funkcjonariuszy policji.

Zapraszamy na wieczór wyborczy!

Sondażowe wyniki głosowania, komentarze, relacje ze sztabów wyborczych - zapraszamy na wieczór wyborczy do RMF FM i na RMF24! Startujemy tuż po zamknięciu lokali wyborczych, czyli o 21:00. Fakty RMF FM poprowadzi Tomasz Staniszewski, z kolei na RMF24 rozpocznie się specjalny program Marcina Zaborskiego.







Wieczór wyborczy w RMF FM i na RMF24! Jarosław Gawłowski /RMF FM