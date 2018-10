Najprawdopodobniej to Jacek Sutryk będzie nowym prezydentem Wrocławia. W sondażu Ipsos dla TVP zdobył on 50,1 proc głosów.

Na drugim miejscu znalazła się Mirosława Stachowiak-Różecka z wynikiem 27,8 proc.

Kolejni startujący w wyborach na prezydenta Wrocławia to Katarzyna Obara-Kowalska (Bezpartyjni), która uzyskała poparcie 6,7 proc., Jerzy Michalak - kandydat Bezpartyjnego Ruchu Obywatelskiego Jerzego Michalaka - z poparciem 5,6 proc., Marta Lempart - kandydatka KWWW "Wrocław dla wszystkich" - 2,7 proc.



Pozostali kandydaci to m.in. Zbigniew Jarząbek z Kukiz'15, który uzyskał 2,3 proc., Małgorzata Tracz z Partii Zieloni, który zdobyła 1,7 proc., Mieczysław Maj - kandydat partii Wolni i Solidarni, który uzyskał 0,5 proc.

Dziś wrocławianie i wrocławianki zdecydowali dobrze o przyszłości swego miasta - mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników Jacek Sutryk. Dodał, że nie startował w wyborach dla siebie i nie wygrał ich dla siebie. Nie wygralibyśmy ich w ogóle, gdyby nie to, że udało nam się przekonać mieszkańców do pewnej dobrej wizji dla tego miasta. Tę wizję napisaliśmy wspólnie z mieszkańcami miasta - tłumaczył.







Naszą wdzięczność kieruję do wszystkich tych, którzy nas wspierali, pomagali, byli z nami przez te wszystkie tygodnie i wierzyli w te zwycięstwo. To dzięki nim byliśmy gotowi mierzyć się z tym trudem i dzięki nim zdobyliśmy Dolny Śląsk - oświadczyła Stachowiak-Różecka. Trzeba jeszcze poczekać na dokładne liczenie, bo tam jest promil różnicy. Jeśli jednak się okaże, że wyniki są prawdziwe, to w tym miejscu deklaruję, że we Wrocławiu Jacek Sutryk będzie miał naprawdę bardzo silną i merytoryczną opozycję - podkreśliła.