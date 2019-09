Środa przyniosła nowe informacje w sprawie afery hejterskiej: jest wniosek o niedopuszczenie byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka do orzekania w Sądzie Rejonowym w Warszawie. Jednym z głównych tematów dnia były doniesienia jakoby służby specjalne kupiły system Pegasus pozwalający na zdalny dostęp do smartfonów. CBA w środę odniosło się do sprawy. W środę pojawiły się również spekulacje w Brukseli na temat teki komisarza ds. rolnictwa: szansę na nią - poza Januszem Wojciechowskim - mają także Włoch Paolo De Castro oraz Bułgarka Marija Gabriel. Oto nasze podsumowanie głównych wydarzeń dnia.

