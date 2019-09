Niepokojące spekulacje w Brukseli na temat teki komisarza ds. rolnictwa. "Jest obecnie trzech kandydatów na komisarza ds. rolnictwa" – powiedział w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli Pekka Pesonen, sekretarz generalny COPA-COGECA, organizacji zrzeszającej unijne organizacje rolnicze.

Janusz Wojciechowski jest polskim kandydatem na komisarza ds. rolnictwa / Dominik Kulaszewicz / PAP

Zdaniem Pesonena, poza Januszem Wojciechowskim, szanse mają także Włoch Paolo De Castro oraz Bułgarka Marija Gabriel. Jak donosi Katarzyna Szymańska-Borginon także na brukselskim portalu Euractiv pojawił się artykuł pt. "Ignorując Polskę, włoski sektor rolniczy stara się o tekę komisarza ds. rolnictwa". Portal twierdzi, że De Castro ma poparcie włoskich organizacji rolniczych i sam promuje koncepcję przyznania Włochom teki rolnej.

O tym, że teka komisarza ds. rolnictwa została przyznana Polsce mówi na razie tylko Warszawa. Pierwszy ujawnił tę informację Krzysztof Szczerski w rozmowie z dziennikarką RMF FM.

Do tej pory, oprócz Polski, żaden kraj nie poinformował oficjalnie o jakiej tece rozmawia z przyszłą szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Chodzi o to, żeby nikt potem nie był rozczarowany - wyjaśnia osoba z otocznia von der Leyen.

Rzeczniczka KE powtarza natomiast, że "dopóki wszystko nie jest ustalone - to nic nie jest ustalone". Włosi nie przedstawili jeszcze swojego kandydata, bo jest to element koalicyjnej układanki. Stąd te spekulacje. Pekka Pesonen zapewniał w rozmowie z dziennikarką RMF FM, że "COPA-COGECA nie wspiera żadnego z kandydatów" i że "wszyscy trzej mają odpowiednie kwalifikacje".

COPA-COGECA to największe rolnicze lobby w Brukseli, a jej kierownictwo uchodzi za bardzo dobrze poinformowane. Pesonen mówiąc o De Costro podkreślił, że jest on członkiem europarlamentarnej komisji ds. rolnictwa, jest jej byłym wiceprzewodniczącym oraz byłym włoskim ministrem ds. rolnictwa, ma także poważny dorobek naukowy. Jest mocnym kandydatem - stwierdził. O Wojciechowskim powiedział, że spotkał go kilka razy jako audytora unijnego Trybunału Obrachunkowego. Z kolei Gabriel jest byłą komisarz z Bułgarii.

Polscy dyplomaci zapewniają, że zarówno Paolo De Castro jak i Gabriel - są bez szans, bo sprawa przyznania Polsce teki ds. rolnictwa została uzgodniona na najwyższym politycznym szczeblu w UE.