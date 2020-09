Jan Klata reżyseruje słynny musical Davida Bowiego. Andrzej Stasiuk przygotowuje Festiwal im. Zygmunta Haupta. A Jan Englert pokaże premierę „Oszustów”. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

David Bowie / Martina Hellmann / PAP/DPA

Polska premiera musicalu Davida Bowiego "Lazarus"

"Lazarus" to ostatnie dzieło wielkiego muzyka Davida Boweigo, zrealizowane w 2015 roku. Musical "porywający, muzycznie głęboki i wzruszający, estetycznie zachwycający, hipnotyzujący. Powoduje zawrót głowy, to hołd dla giganta popkultury" - tak pisali po nowojorskiej premierze krytycy.

Polska prapremiera odbędzie się 26 września na Dużej Scenie Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Reżyseruje Jan Klata i to będzie spektakl dla widzów 16+. W spektaklu zabrzmią największe przeboje Davida Bowiego: m.in. Life on Mars, This is Not America, Ashes to Ashes, i kilkanaście innych utworów - nowych albo na nowo zaaranżowanych przez Bowiego na potrzeby tego musicalu.Scenariusz Endy Walsha to sequel powieści science fiction "Człowiek, który spadł na Ziemię" ("The Man Who Fell to Earth") i filmu z 1976 roku, w którym David Bowie zagrał główną rolę.

Wideo youtube

Jak przypomina na swojej stronie Teatr Muzyczny Capitol Film i książka opowiadają o przedstawicielach obcej cywilizacji, którzy szukają na Ziemi nowego miejsca do życia z powodu suszy, pustoszącej ich macierzystą planetę. Jeden z nich, Thomas Newton, funkcjonując w ludzkim przebraniu, wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę do zdobycia władzy i wpływów, aby umożliwić transport wody na swoją planetę. Dzięki swoim nadludzkim zdolnościom zdobywa fortunę, ale nabywa też ziemskich przywar: chciwości, egoizmu, popada w alkoholizm. Nie będzie mógł wykonać zadania, z którym przyleciał na Ziemię.

W roli głównej wystąpi gościnnie Marcin Czarnik, w obsadzie są też artyści Capitolu: Justyna Antoniak, Klaudia Waszak, Ewa Szlempo-Kruszyńska, Alicja Kalinowska, Agnieszka Oryńska-Lesicka, Justyna Woźniak, Adrian Kąca, Artur Caturian, Albert Pyśk oraz Cezary Studniak.



Festiwal Haupta

6. Festiwal im. Zygmunta Haupta, potrwa od 23 do 27 września w Gorlicach w Beskidzie Niskim. Gośćmi będzie w tym roku 27 twórców, a w programie są 23 wydarzenia literackie. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest pisarz Andrzej Stasiuk. W tym roku festiwal odbędzie się w formule tradycyjnej, ale planowany jest także streaming wydarzeń online na Facebooku oraz kanale YouTube, by odbiorcy, którzy nie wybiorą się do Gorlic, mogli uczestniczyć w spotkaniach.

Materiały organizatora / Bartłomiej Kiełtyka /



Wśród gości są Mariusz Szczygieł, Waldemar Bawołek, Mikołaj Łoziński, Dominika Słowik, Małgorzata Lebda, Urszula Zajączkowska, Mira Marcinów, Zyta Rudzka, Maciek Bielawski, Kalina Błażejowska, Pajączkowska, Adam Kaczanowski, Andrzej Niewiadomski, Piotr Marecki, Ryszard Koziołek, Barbara Sadurska, Olga Hund i Wojciech Nowicki. Festiwal ma też na celu przybliżanie uczestnikom i mieszkańcom Beskidu Niskiego twórczości Zygmunta Haupta - niesłusznie zapomnianego polskiego pisarza. Odbędzie się czytanie opowiadań Haupta w interpretacji Andrzeja Grabowskiego. Wstąp na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.



"Oszuści" w reżyserii Jana Englerta

"Oszuści" to dobrze skrojony dramat - mówi Jan Englert, reżyser najbliższej premiery w stołecznym Och-Teatrze. Uroczysty pokaz gotowej wersji 25 września. W 2002 roku Englert zrealizował "Oszustów" amerykańskiego dramatopisarza Michaela Jacobsa jako spektakl Teatru Telewizji.

Temat poważny, ale podany lekko i z poczuciem humoru - mówią o spektaklu jego twórcy. Bohaterowie to trzy pary współczesnych kochanków: Monika (Beata Ścibakówna) i Howard (Piotr Grabowski), Sam (Zbigniew Zamachowski) i Grace (Gabriela Muskała) oraz ich dzieci Michelle (Michalina Łabacz) i Allen (Filip Pławiak). Podczas rodzinnej kolacji życie wszystkich przewraca się do góry nogami.