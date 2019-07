Służby prowadzą poszukiwania dziecka, którego koszulkę i buty nad brzegiem jeziora Toczyłowo w woj. podlaskim znaleźli wędkarze.

Zgłoszenie o zaginięciu strażacy dostali o 6 rano. Służby przeszukują teren dzikiej plaży w Boguszowach i jezioro.

Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach opublikowała zdjęcia odzieży znalezionej przed wędkarzy.



W akcji poszukiwawczej bierze udział 20 strażaków i ochotników z Ełku, Prostek, Giżycka i Grajewa. Dno jeziora zostało już przeszukane przez płetwonurków, teraz wykorzystywany jest sonar. Nie ma pewności, czy dziecko, które zostawiło na brzegu swoje rzeczy, weszło do wody. Jednocześnie policja rozpytuje w okolicy do kogo mogą należeć wspomniane buty i koszulka.



W ocenie kpt. Jarosława Pieszko ze straży pożarnej w Ełku znalezienie odzieży na brzegu nie przesądza czy doszło do zaginięcia czy utonięcia, ale niezbędne było rozpoczęcie działań ratowniczych.



Nie mamy żadnego zgłoszenia o zaginięciu. Po informacji od wędkarza o znalezieniu butów i koszulki sprawdzamy natomiast czy nie doszło do jakiegoś tragicznego zdarzenia - powiedziała sierż. szt. Sylwia Gosiewska z policji w Grajewie.



W jej ocenie, nie jest pewne czy odnalezione przedmioty należą do dziecka czy osoby dorosłej, Jak dodała, policjanci na razie sprawdzili brzeg jeziora i zabezpieczają miejsce zdarzenia.



Jezioro Toczyłowo leży w podlaskiej gminie Grajewo na granicy z woj. warmińsko-mazurskim. Ma ok. 105 ha powierzchni i średnią głębokość 4,7 m.

Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszeni są o kontakt z policją.