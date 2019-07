"Dzielna dziewczynka" - mówi o niej ratownik TOPR Marcin Józefowicz, który sprowadzał 13-latkę pochodzącą z Litwy z Doliny Pięciu Stawów Polskich. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że zgubiła się siedem godzin wcześniej rodzicom w rejonie Kasprowego Wierchu, a więc w innej części Tatr.

Turyści na szlaku w rejonie Hali Gąsienicowej na zdjęciu ilustracyjnym / Grzegorz Momot / PAP

Zapis w kronice TOPR-u z ubiegłego tygodnia wydawał się wręcz niewiarygodny: "Czwartek 4,07 - O godz. 19.30 telefon z 5-ciu Stawów z informacją, że przed chwilą do schroniska dotarła 13-letnia dziewczynka z Litwy, która podczas wędrówki zgubiła się rodzicom. Uzyskano od niej telefony do rodziców. Skontaktowano się z ojcem, który podobno stracił dziecko z oczu na Kasprowym. Dziewczynkę sprowadzono na Wodogrzmoty, gdzie w tym czasie dotarł tam jej ojciec z ratownikiem. Wszystko zakończyło się pomyślnie, tylko trudno dociec jak z Kasprowego dziewczynka samodzielnie dotarła do 5-ciu Stawów?".

Okazuje się, że 13-letnia dziewczynka samodzielnie przeszła przez Halę Gąsienicowa, Dolinę Pańszczycy, Przełęcz Krzyżne, (gdzie zaczyna się/kończy) Orla Perć i zeszła do Doliny Pięciu Stawów Polskich. To wymagająca trasa dla dorosłego turysty, obliczona na ponad osiem godzin marszu z podejściami przekraczającymi 1000 metrów i zejściami o różnicy wzniesień ponad 1200 metrów. Naprawdę trudna marszruta nawet dla wytrawnego turysty, a co dopiero dla trzynastoletniego dziecka.

Wiktoria pokonała ją sama w około siedem godzin. Dziewczynka, widać było, zaprawiona w bojach, dość dzielna, nie była roztrzęsiona. Wydaje się, że mógł jej dodawać animuszu fakt, że tego dnia w górach było dużo ludzi. W związku z tym był duży ruch na szlakach i wtedy tak za innymi się idzie i dopiero po pewnym czasie człowiek się orientuje - opss to chyba nie tutaj - mówi Marcin Józefowicz.

Dziewczynka zgubiła się rodzicom około południa, podczas zejścia z Kasprowego Wierchu. Jak relacjonowała portalowi Tatromaniak.pl osoba, która z nią rozmawiała, umówiła się z rodzicami, że w razie rozdzielenia będą schodzili żółtym szlakiem. I rzeczywiście schodziła żółtym szlakiem, ale zamiast zatrzymać się przy schronisku na Hali Gąsienicowej, poszła dalej, aż na Krzyżne.

W tym czasie zdenerwowani rodzice próbowali ją odnaleźć na własną rękę na Hali Gąsienicowej, nad Czarnym Stawem Gąsienicowym, w Kuźnicach i koło zaparkowanego w Zakopanem samochodu.

Na szczęście ratownicy TOPR szybko skojarzyli fakty i uznali, że poszukiwana w rejonie Kuźnic dziewczynka może być tą samą, która odnalazła się w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.