Premier Mateusz Morawiecki wygłasza w Sejmie expose. Zaapelował m.in. o zmiany w Konstytucji. "Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli" - przekonywał. Najważniejsze informacje, opinie i komentarze będziemy zbierać dla Was w relacji minuta po minucie.

Transmisję na żywo z dzisiejszego posiedzenia Sejmu i expose Mateusza Morawieckiego możecie śledzić poniżej.









11:16

Sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość. Obowiązkiem państwa jest wspieranie przedsiębiorców, tworzenie im warunków do rozwoju, przewidywalnego prawa, pozwalającego na planowanie inwestycji i systemu podatkowego, motywującego do rozwoju - powiedział premier. Wspieramy i będziemy wspierać polskie firmy, bo wspieranie swoich firm jest absolutną normą, jest normalnością - dodał.

Jak mówił Morawiecki, pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie zdecydowanie, punktowo i systemowo uprościmy prawo podatkowe i wprowadzimy następne rozwiązania wspierające polskie firmy - małe i średnie przedsiębiorstwa - zapowiedział.





Posłowie słuchają expose Mateusza Morawieckiego / Paweł Supernak / PAP



Morawiecki przekazał, że obecnie jest o połowę mniej kontroli skarbowych niż w czasach poprzedników. W tej kadencji zaproponujemy dalszą przebudowę systemu podatków tak, aby kolejne korzyści odniosły jak najszersze rzesze Polaków. Wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców - tłumaczył. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o możliwość natychmiastowego rozliczania kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i wiążącej się z formalnościami amortyzacji.



11:12



Rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich tutaj na sali: naprawmy to wspólnie, zmieńmy Konstytucję RP. Zmieńmy Konstytucję RP tak, by zagwarantować środki PPK i Indywidualnych Kont Emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę. Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli - apelował Morawiecki.

11:07

Premier podkreślił, że jego nowy rząd chce budować państwo przyjazne dla obywateli. Lepsze państwo to też lepszy wymiar sprawiedliwości. Będziemy kontynuować reformę w tym obszarze. Skrócimy czas rozpatrywania spraw - zadeklarował szef rządu.



Morawiecki zaznaczył, że niezawisłość sądów jest bardzo ważna, ale ona nie oznacza braku odpowiedzialności. Podział władz, ale też ich równowaga. Demokratycznie wybrany parlament ma wpływa na obsadę sądów w każdym kraju, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Hiszpanii - mówił.



Jak dodał, w Niemczech czynny polityk CDU został wybrany na wiceprezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Czy opozycja w tych krajach chodzi do instytucji międzynarodowych ze skargą, że tam nie ma praworządności? Nie, bo oni rozumieją, że mocno szkodzi to ich krajom. Bardzo bym sobie życzył, by w Polsce było pod tym względem normalnie - powiedział.



Nie osłabiajmy Polski skarżąc się na nią, tylko razem Polskę wzmacniajmy - wzywał Morawiecki.

11:05



Premier Morawiecki zapowiedział, że celem rządu jest zmodernizowanie i wybudowanie ponad 9 tys. km torów kolejowych w najbliższych latach.

10:58



Będziemy na warunkach rynkowych repolonizować. Im więcej polskich firm, tym więcej wolności i dobrobytu, tym więcej normalności - stwierdził Morawiecki.





10:55

Premier podkreślił, że jego rząd wzmacnia rodzinę i docenia pracę kobiet. Jako pierwsi podjęliśmy program ogromnych prorodzinnych transferów społecznych. Jako pierwsi konkretnie odpowiedzieliśmy na problem nieopłacanej pracy kobiet, które wychowywały co najmniej czwórkę dzieci - powiedział szef rządu.



Jak mówił "równość w miejscu pracy jest wartością, o którą będziemy mocno zabiegać". Bo jeśli za taką samą pracę nasze mamy, żony, córki dostają niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, to nie jest to normalne. Będziemy dążyć do sprawiedliwej zasady: taka sama płaca, za taką samą pracę - powiedział Morawicki.



10:54



Dokonamy fundamentalnego przeglądu instytucji państwowych, redukcji biurokracji, administracji - zapowiedział Morawiecki. W ten sposób zaoszczędzimy co najmniej kilka miliardów złotych - ocenił.





10:52



Zadbamy o rozwój sportu amatorskiego. Wesprzemy konkretnymi pieniędzmi kluby sportowe w całej Polsce - zapowiedział Morawiecki. Sport amatorski i zawodowy będzie ważnym priorytetem rządu - dodał.





10:48



Morawiecki: Uruchomimy program o wartości 2 mld zł, który sprawi, że polska szkoła będzie odpowiadała potrzebom przyszłości; nasz cel to co najmniej 1000 zeroemisyjnych szkół.





10:47



Mateusz Morawiecki zapowiedział, że powołany zostanie zespół, którego celem będzie zidentyfikowanie i zaproponowanie zmian deregulacyjnych dla obywateli i biznesu.





10:46

Mateusz Morawiecki wygłasza expose / Paweł Supernak / PAP



Wielu ludzi uwierzyło fałszywym opowieściom, że państwo jest zawadą, kulą u nogi. Ta choroba na szczęście powoli odchodzi - mówił szef rządu. Żadna skrajność nie jest dobra. Budujemy normalne państwo - zapowiedział. Normalne państwo to ambitne państwo - dodał Morawiecki.





10:44



Jesteśmy narodem tolerancji, ale przede wszystkim jesteśmy narodem wolności. Polskość to wolność, polskość to solidarność, polskość to normalność - stwierdził premier.





Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, kto chce rozbić więzi rodzinne, bez zaproszenia wejść do szkół i pisać ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, ten chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny - stwierdził szef rządu.





10:39



Tam, gdzie ktoś będzie próbował rozgrywać wolność przeciwko tradycji, staniemy na straży pojednania tych dwóch wartości. Nie ma naszej zgody na eksperymenty społeczne i rewolucje ideologiczne. Stawką jest przyszłość naszych dzieci. Przyszłość ta powinna spoczywać w rękach rodziców, bo to jest normalność - mówił Morawiecki. Dzieci są nietykalne. Kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę - dodał.





10:34



Rodzina jest i musi pozostać fundamentem społeczeństwa. Dziś rodzina jest przez niektórych traktowana jak przeżytek. Im głośniej się mówi o nowych modelach rodziny, tym bardziej pewne, że chodzi o mniejszościowe eksperymenty i mniejszościowe eksperymentalne rozwiązania. Nie zgadzamy się, by wyjątki określały, co jest normą - stwierdził Morawiecki.





10:31



Nie ma zdrowego rozwoju bez solidarności. Nie zapominamy o emerytach, o seniorach, o słabszych, o niepełnosprawnych. Będziemy kontynuować wypłatę 13 emerytury - zapowiedział Morawiecki. Chcemy zadbać o aktywność seniorów i łagodzić samotność jesieni życia - dodał.





10:29



Norwid mówił, że wszystko bierze swą moc z ideałów. Nie przyjmujemy takich racji, że główną wartością jest brak wartości, że wolność to dowolność, że władza jest dla władzy, że prawo może działać bez sprawiedliwości - stwierdził Morawiecki.







10:28



Uzyskaliśmy możliwość wyjazdów do USA bez wiz. To symboliczny moment dla całego naszego społeczeństwa. To normalność, która wreszcie do nas wróciła - stwierdził premier.





10:27



Chciałbym, aby w nadchodzącej kadencji powstała i zaczęła działać wielka strategia demograficzna. Możemy być za 20 lat znacząco większym narodem - mówił Morawiecki. Strategia demograficzna i strategia wielkiego powrotu, powrotu Polaków do ojczyzny - wszystkich - tłumaczył.





10:21

Mateusz Morawiecki wygłasza swoje expose / Paweł Supernak / PAP



Musimy dalej pracować na naszą pozycję w globalnej sieci nowoczesnych gospodarek - mówił Morawiecki. Musimy też wystrzegać się pułapek. Wolny rynek, na którym nie ustanowiono uczciwych reguł konkurencji, szybko ulega wynaturzeniu. Prawo rozwoju ulega wtedy prawu siły - tłumaczył. Widzimy wiele przejawów globalnej niesprawiedliwości - przyznał.





10:19



Niewiele jest narodów, które miały drogę do nowoczesności tak trudną, jak my - zauważył premier. Podziękował też za pracę wszystkich rządów w ostatnich 30 latach. Nie wszystko się w tym 30-leciu udało. PiS od lat głośno zadaje pytanie: czy decyzje podjęte w tamtym czasie były optymalne? czy wszystkie szanse wykorzystaliśmy w zgodzie z naszym najlepszym interesem? - mówił.





10:16



Polityka jest obietnicą. Obietnicą lepszej przyszłości - mówił Morawiecki. Od naszych decyzji zależy, czy Polska znajdzie się wśród państw, które będą kształtować nowy porządek, czy ktoś ustali go za nas - dodał.





10:14



Polacy powierzyli PiS zadanie budowy polskiego państwa dobrobytu - oświadczył Mateusz Morawiecki. Otrzymaliśmy od Polaków silny, demokratyczny mandat - dodał. Polakom wraca wiara w sens polityki - podkreślił.





10:12

Mateusz Morawiecki rozpoczyna swoje expose.







10:10

Przed wystąpieniem Mateusza Morawieckiego poseł Grzegorz Braun próbuje złożyć wniosek formalny.





10:06

Marszałek Elżbieta Witek wznowiła posiedzenie Sejmu. Lada chwila rozpocznie się expose.





09:59

Do Sejmu przybył już prezydent Andrzej Duda. Przywitała go marszałek Sejmu Elżbieta Witek.





Elżbieta Witek i Andrzej Duda / Leszek Szymański / PAP





09:57

"Podobno premier Morawiecki miał w swoim dzisiejszym expose dużo mówić o europejskości. Rozumiem, że po ogłoszeniu wyroku TSUE część przemówienia jest do przepisania?" - napisał na Twitterze lider Wiosny Robert Biedroń.









09:46

Premier Mateusz Morawiecki jest już w Sejmie. Według planów, jego expose ma się rozpocząć o godz. 10:10.





Premier Mateusz Morawiecki wchodzi do Sejmu / Leszek Szymański / PAP





09:44

Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku wpis pokazujący, jak członkowie rodziny przygotowali go do wygłoszenia dzisiejszego expose.









09:38



To nie jest złośliwe, ale ja po expose premiera nie oczekuję wiele. Obóz władzy nie dostał takiego wyniku, jakiego oczekiwał. Nie dostali żadnej premii w badaniach opinii publicznej. Nie mają wielkiej idei, nie są w stanie nic nowego zaproponować. W związku z tym obóz będzie musiał demonstrować, że nie spełnia obietnic wyborczych - stwierdził w rozmowie z Onetem Paweł Kowal, który w ostatnich wyborach zdobył mandat poselski startując z listy Koalicji Obywatelskiej.





09:22

"Oczekuję, że zanim pan premier Morawiecki przestawi swoje expose to poznamy wreszcie jego stan majątkowy. Zdecydowanie dość ukrywania" - napisał na Twitterze poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras.









09:16



Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP stwierdził, że wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego nie będzie bardzo długie, ale mimo wszystko będzie miało wieloaspektowy charakter.

Nie planujemy bić rekordów długości expose - zapewnił. Dodał, że podczas expose premier Morawiecki poruszy nie tylko kwestie gospodarcze i rozwojowe, ale również tematy związane z ekologią. Będzie też mówił o kwestach związanych z polityką europejską, gdyż przed nami zarówno ciąg dalszy negocjacji budżetowych, jak i związanych z polityką klimatyczną - tłumaczył Müller.





09:11

Oto filmowa zapowiedź dzisiejszego expose opublikowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Jak się Wam podoba?





09:01

Jak podał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka, po expose premiera Morawieckiego odbędzie się briefing prezydenta Andrzeja Dudy w Sejmie.





09:00

Jak wygląda plan dzisiejszych wydarzeń w Sejmie?



O godz. 10. Sejm wznowi przerwane w ubiegłą środę I posiedzenie IX kadencji. Po wznowieniu obrad premier wygłosi w Sejmie expose.



Po wystąpieniu szefa rządu planowana jest debata klubowa, a następnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Według harmonogramu, głosowanie to odbędzie się o godz. 20.



Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.





08:58

Jakie oczekiwania w stosunku do expose Mateusza Morawieckiego mają przedstawiciele opozycji?

Premier powinien powiedzieć o tym, co jest ważne dla wszystkich Polaków - to kwestia kryzysu w służbie zdrowia, zapaści w edukacji i stanie finansów publicznych. Myślę, że od tych kwestii nie może uciec - stwierdził rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Jak dodał, ważne jest też wyjaśnienie przez Morawieckiego jego sytuacji finansowej. To kwestia tej schowanej ustawy o majątku najważniejszych osób w państwie. Przecież Mateusz Morawiecki przepisał majątek na żonę i myślę, że powinien wyjaśnić to Polakom, bo już dwie kampanie odbyły się w cieniu znaku zapytania w tej kwestii - zaznaczył.

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka pytana, czego oczekuje i jakie ma nadzieje w związku z wtorkowym wystąpieniem szefa rządu, odparła m.in: "po czterech latach rządów PiS ciężko mieć nadzieję na jakąś zmianę i poprawę kursu".

PiS nie dość, że cały czas prowadzi bardzo ostry kurs szczególnie w polityce społecznej, edukacji, prawach kobiet, czyli rzeczach, którymi ja się najbardziej chcę zajmować, to obawiam się, że możemy usłyszeć dużo dobrych słów, które nijak się mają z praktyką - oceniła. Słyszymy o tym, jak chcą zadbać o dobrą edukację młodzieży, a tak naprawdę jedyne, co się udało zrobić, to spowodować bardzo duże przeludnienie w klasach, w szkołach - dodała wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej.

08:55

Ja sądzę, że w expose premiera nie będzie jakiś rewolucyjnych propozycji, bo my trochę za dużo tych rewolucyjnych propozycji formułowaliśmy - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński.





08:50